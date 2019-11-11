Благовещенец снимает юмористические вайны о русских и китайцах (видео)

28-летний благовещенец Денис Жилков три года живет в Китае, а недавно занялся созданием обучающих юмористических влогов. В своих видео амурчанин разыгрывает бытовые ситуации, героями которых являются типичные жители пограничных государств.

Денис с супругой живет в городе Сучжоу провинции Цзянсу, это примерно в ста километрах от Шанхая. Бывший благовещенец работает учителем английского языка в учебном центре и не планирует возвращаться на родину. Денис снимает игровые, юмористические вайны, где исполняется сразу несколько ролей с использованием масок и приемов монтажа. Видео сопровождается титрами на русском и китайском языках. В основе сюжетов – распространенные ситуации, которые случаются в жизни граждан обеих стран.

О своем творчестве и о том, как у китайцев обстоит дело с чувством юмора, Денис рассказал корреспонденту Альфа ТВ.