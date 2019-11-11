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11ноября
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В Благовещенске сову спасли от стаи сорок

В Благовещенске сову спасли от стаи сорок
Фото: Скриншот видео

В Благовещенске сотрудница Амурского центра ГЗ и ПБ спасла сову от сорок. Стая окружила сову недалеко от частного сектора и не давала возможности взлететь. Спасаясь от преследования, она ударилась о бетонную стену и потеряла ориентацию.

Это заметила сотрудница Амурского центра ГЗ и ПБ и помогла птице. Трогательной историей спасатели поделились у себя в инстаграм-аккаунте. Сообщается, что сову выпустили на волю в районе турбазы «Динамо».

«Как считают орнитологи, чем быстрее птицу выпустить на волю, тем лучше: привыкнув жить с человеком, совы теряют навыки охоты. Специалисты осмотрели сову и не нашли никаких отклонений и повреждений», – добавили амурские спасатели.

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#животные

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