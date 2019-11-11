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В Екатеринбурге на мосту обнаружили мешок в форме человеческого тела

В Екатеринбурге на мосту обнаружили мешок в форме человеческого тела
Фото: Олег Манваров / E1.RU

11 ноября утром на одном из пролетов Макаровского моста Екатеринбурга обнаружили мешок, висящий на веревке. Очевидцы отметили, что форма пакета напоминает человеческое тело.

На место екатеринбуржцы вызвали спецслужбы.

«Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбурга проводится проверка поступившей информации», – сообщили E1.RU в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

«То, что упаковано в черный полиэтилен, действительно очень напоминает очертаниями человеческое тело. Но пакет подозрительно легко раскачивает ветром. Есть ощущение, что он очень легкий. Также на нем видны какие-то надписи. К сожалению, пока они неразличимы. На месте дежурят полицейские», – заявили очевидцы.

Позже стало известно, что на самом деле на веревке болтается пакет с пакетами. Он наполнен мусором и пластиком. Несмотря на то, что ситуация не носит криминального характера, полиция отыщет шутника, чтобы провести воспитательную беседу.

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