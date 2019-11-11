У благовещенцев спросят, какие еще экскурсии нужны городу

В Благовещенске 16 ноября подведут итоги краеведческого проекта «Народный экскурсовод» и спросят, какие экскурсии городу нужны еще. В его рамках было разработано 10 пеших экскурсий, целевые группы посетили еще и 10 музеев города.

Встреча пройдет в библиотеке «Центральная» (ул. Красноармейская, 128) в 13 часов. В информационно-методическом центре развития общественных и ведомственных музеев Благовещенска «Народный музей» состоится круглый стол по теме: «Итоги реализации краеведческого проекта «Народный экскурсовод» в 2019 году. Планы и перспективы на 2020 год».

Проект стартовал в День города, 2 июня. Первым «народным» экскурсоводом Благовещенска стала Валентина Кобзарь, краевед, член Союза журналистов России. Ее экскурсии по историческим местам и архитектурным памятникам амурской столицы быстро завоевали популярность среди благовещенцев. В течение лета и осени Валентина Петровна провела 10 экскурсий по самым различным темам. Количество участников экскурсий постепенно увеличивалось, дойдя до рекордной цифры – на экскурсию, посвященную истории Амурского базара, пришли более 100 человек. Всего в экскурсиях приняли участие более 600 человек. На встрече Валентина Кобзарь расскажет об уже проведенных экскурсиях, поделится планами о новых тематических экскурсиях и маршрутах на 2020 год.

Проект «Народный экскурсовод» настолько полюбился благовещенцам, что у него появилось несколько самостоятельных направлений. Одним из них стало проведение экскурсий в общественных и ведомственных музеях города. Здесь «народными» экскурсоводами выступили кураторы этих музеев.

«За четыре месяца к нашему проекту присоединилось 10 музеев. Среди них: музей истории аптечного дела, музей связи, Ботанический сад, музей истории ДальГАУ, научный музей АмГУ, музей истории речного флота, домашний музей СССР, домашний музей самоваров Игоря Павлова. Эти музеи посетили более 300 человек», – рассказала куратор городского центра «Народный музей» Елена Пастухова.

На встрече Елена Пастухова расскажет о планах на следующий год, в том числе об участии «Народного музея» в акции «Ночь музеев», которая состоится 18 мая, в мероприятиях, посвящённых Дню города, о конференции, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и многом другом.

Музейные пространства столицы Приамурья активно развиваются и постоянно ищут новые формы работы и возможности. О грантовой поддержке кураторам музейных пространств расскажет Виктория Хопатько, начальник управления культуры администрации города Благовещенска. Речь пойдет о конкурсе на предоставление муниципального гранта в сфере культуры и искусства города Благовещенска на 2020 год, его сроках, номинациях и критериях. Также участникам представят обновленный порядок предоставления муниципального гранта.

Помимо экспертов, на мероприятии выступят и постоянные участники проекта «Народный экскурсовод», они поделятся своими впечатлениями и предложениями.

Организаторы проекта «Народный экскурсовод» приглашают принять участие в работе круглого стола не только участников проекта, но и всех благовещенцев, увлекающихся историей родного города.

Подробнее - в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.