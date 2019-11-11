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11ноября
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сегодня, 15:52 1

Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира

Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира
Фото: pixabay.com

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения. Страна заняла седьмое место с показателем 11,1 литра на человека в год. Об этом говорится в докладе Организации экономического развития и сотрудничества, пишет «Лента.ру».

При этом эксперты отметили, что с 2007 года россияне стали употреблять в среднем на семь литров алкоголя меньше.

Лидером по потреблению алкоголя на душу населения оказалась Литва, где жители в среднем выпивают 12,3 литра спиртного в год. Второе место заняла Австрия (11,8 литра), третье – Франция (11,7 литра). Пятерку списка замыкают Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).

Меньше всего спиртного употребляют жители Индонезии – 0,3 литра, Турции – 1,4 литра и Израиля – 2,6 литра.

Эксперты отметили, что почти во всех странах снизилось потребление алкоголя на душу населения. Исключением стал Китай, где этот показатель с 2007 года вырос более чем на литр на человека.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    21 минута назад

    блин, надо подтянуться)))) хотя бы в тройку

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