Амурчане жалуются на аварийного комиссара, но по документам претензий не имеют

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Жительница Райчихинска пожаловалась на работу благовещенских аварийных комиссаров. ДТП с участием амурчанки произошло в мае 2018 года. Пострадавший автомобиль – Toyota Carina – по документам принадлежит супругу.

«Автомобиль мне не уступил дорогу, колесом удар пришелся, то есть косметика пострадала меньше всего. И когда мы оформляли ДТП, в ГИБДД сказали, что будет маленький ущерб. То есть, если я пойду напрямую в страховую компанию, будет маленький ущерб», – рассказала жительница Райчихинска Наталья.

Поэтому семья решила обратиться к аварийным комиссарам. Через несколько дней после аварии супруги приехали в Благовещенск оформлять документы. Муж подписал договор уступки права требования за 12 тысяч рублей, а также расписку. В ней сообщается, что собственник авто получил от аварийного комиссара 12 тысяч рублей «за уступаемые права требования» к страховой компании. На этом документе (копия имеется в распоряжении редакции – Прим.ред.) стоит подпись хозяина автомобиля: «Деньги получил полностью, претензий не имею».

Однако в семье утверждают, что фактически передачи денег не было. «Он попросил подписать, что якобы мы денежные средства получили в полном объеме и претензий не имеем. Фактически передачи денежных средств не было. Почему мы так написали, потому что он сказал, что нужно будет "просуживаться", нужна независимая экспертиза. Страховая компания находится в Кемерове. И, как только он просудит, он нам отдаст», – пояснила Наталья.

Также аварийный комиссар взял автомобиль для ремонта. На ремонт, по словам специалиста, было потрачено около 35 тысяч рублей. В перечень работ, согласно акту приема-передачи, входил ремонт переднего бампера, ремонт переднего правого крыла, ремонт передней правой фары и габарита, ремонт ходовой части (передний правый нижний рычаг, передняя правая стойка, правый ступичный узел, ремонт суппорта, ремонт рулевой рейки, передний правый наконечник).

«Он отправил КамАЗ сюда, я за свои деньги наняла эвакуатор, чтобы погрузить машину в КамАЗ. Он сказал, что машина должна стоять 21 день, ее по закону якобы нельзя трогать, пока не пройдут все экспертизы. После этого за 3-4 дня обещал сделать ремонт. За счет этого я осталась без работы, так как я работала торговым представителем. Представьте, я больше месяца без машины, а по договору я должна быть с автомобилем. Я написала заявление на увольнение», – рассказала амурчанка.

В итоге ремонтом жители Райчихинска остались недовольны. Забрать машину из Благовещенска им удалось со второго раза. «Они покрасили мне капот зачем-то, покрасили бампер. Хотя запчасти мне обещали новые поставить, новый бампер и новое крыло. Но ничего не было поменяно», – сообщила Наталья. Выяснилось, что менять нужно и подрамник, поэтому автомобиль оставили в городе. Наталье пришлось дополнительно переводить на ремонт машины 2 тысячи рублей.

Через два дня они снова приехали за машиной, забрали ее и подписали документы. «Мы подписали акт приема-передачи, что претензий не имеем, машину забрали, потому что там уже по-другому – никак. Мы уже плюнули на все: не надо нам никакой ремонт, отдайте машину и деньги. Деньги он не отдал. Свидетели были. Говорил, что как просудит – отдаст. Самое интересное, как мы до Райчихинска доехали. Мы ехали со скоростью 60-70 километров. Машину колотило. Вибрации конкретные. Мы подъезжаем к Райчихинску, у нас отваливается колесо, там был неприкрученный наконечник. Прикрутили наконечник, доезжаем до станции, и нам говорят, что почти ничего не поменяно», – говорит амурчанка.

Ремонт пришлось продолжить в Райчихинске. По словам Натальи, время от времени она напоминала аварийному комиссару про деньги за договор уступки права. В некоторых сообщениях он утверждал, что деньги мужу были выплачены в тот же день. В некоторых – обещал разобраться.

«До конца года мы решим все вопросы. Если я не отдавал вам деньги, я вам обязательно отдам. (…) Просто не могу вспомнить, может быть, правда, вы подписали документы и не взяли. Может, я и говорил, что после высуживания. Вы не переживайте», – сообщал аварийный комиссар в голосовом сообщении Наталье. При этом платить предлагал частями, ссылаясь на финансовые проблемы.

Недавно в соцсетях амурчанка озвучила свою претензию к комиссарам. После этого обещаний платить частями больше не было. «Я не понимаю, чего вы от меня хотите, документы читайте, идите хоть куда», – ответил мужчина.

Журналист Амур.инфо связался по телефону с аварийным комиссаром. Он опроверг слова Натальи, сказав, что деньги собственнику автомобиля были выплачены. «Деньги ей вернули. Мы, служба аварийных комиссаров, выкупаем дела. Даем, допустим, людям одну сумму, потом через суды возвращаем себе сумму с заработком. Они приехали, обратились, им отремонтировали автомобиль. Есть договор уступки права требования у меня. Муж получил деньги, лично они подъезжали, расписался, документ я не подделывал – первое. Второе: отремонтировали ей автомобиль, покрасили крыло, бампер, фару», – рассказал аварийный комиссар.

Он предполагает, что амурчанка решила написать в соцсети и обратиться в СМИ, чтобы вынудить службу комиссаров заплатить дополнительные средства.

«Ей поступили документы или она из банка выписку взяла, что, допустим, я выкупил за 40 тысяч, а наша компания 100 тысяч получила, понимаете. Это наша работа, у нас есть договор уступки права требования. Это самый главный документ, есть подпись, что претензий не имеет. Они получили деньги, отремонтированный автомобиль, есть перечень работ, что им отремонтировали. (…) Она позвонила, сказала, что прибыль сильно высока. Отдайте еще деньги. Через полтора года. У нее обида, что аварийные комиссары заработали на автомобиле», – сообщил специалист.

Судя по копии платежного поручения, страховое возмещение по договору страхования за пострадавший автомобиль составило 114 542 рубля.

«У нас уж был похожий случай, обращался к нам человек. Мы отдали человеку 50 тысяч, выкупили разбитый автомобиль, а получили 150. Людям платежка пришла, они нам звонят и говорят, что мы получили слишком много. А зачем вы тогда обращались? У нас работали юристы, целый штат работал, пошли в суд, доказали», – объяснил аварийный комиссар.

В полицию обращаться семья из Райчихинска не планирует, так как доказательства – не в их пользу. «Да он (аварийный комиссар – Прим.ред.) так хорошо в ухо впился. Сказал: "Все не переживайте, сейчас все пройдет, все вам сделают"», – так Наталья ответила на вопрос, зачем подписывали бумаги.