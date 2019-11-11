Амурские бизнесмены просят губернатора оптимизировать налоговую нагрузку

Обеспокоенные бизнесмены считают, что налоговая нагрузка значительно вырастет из-за прекращения действия специального налогового режима «Единый налог на вмененный доход» (ЕНВД). Он используется большинством средних и малых предпринимателей региона.

ЕНДВ будет отменен с 1 января 2021 года. Однако уже с начала следующего года значительная часть предпринимателей не сможет применять его из-за ограничений, связанных с продажей маркированных товаров.

В качестве альтернативы ЕНВД рассматривается патентная система налогообложения (ПСН) и упрощенная система налогообложения (УСН). Однако они, считают заинтересованные амурчане, нуждаются в доработке. В частности, размер потенциально возможного дохода в розничной торговле завышен в разы.

Бизнесмены также не согласны с градацией размеров потенциально возможного дохода в зависимости от количества наемных работников, площади помещения, а также с корректирующим коэффициентом, учитывающим удаленность муниципалитетов от областного центра.

«В упрощенной системе налогообложения следует шире применять пониженные ставки налога — до 1 % в варианте «доходы» и до 5 % в варианте «доходы, уменьшенные на величину расходов» в целях стимулирования отдельных видов деятельности. Кроме того, необходимо ввести минимальный размер площади объектов недвижимости, необлагаемый налогом на имущество физических лиц, используемое к предпринимательской деятельности малого бизнеса», – считают бизнесмены.

Как сообщают представители бизнес-сообщества, в октябре была создана рабочая группа для выработки предложений по налоговой оптимизации. Но не по всем вопросам пришли к общему согласию. Нужно продолжить эту работу, считают предприниматели.

Под обращением к губернатору подписались председатель амурского отделения «Опоры России» Борис Белобородов, председатель регионального отделения «Деловая Россия» Мария Сафронова, президент Союза «Амурская торгово-промышленная палата» Юрий Ельцов, председатель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Валерий Паршинков, председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области Оксана Степанова.

По информации амурского правительства, 29 сентября в Налоговый кодекс РФ внесены значительные изменения. В соответствии с ними регионы страны должны устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем дохода за единицу показателя. К ним относится число транспортных средств, размер площади, количество сотрудников и другие позиции.

«Иными словами, если раньше предприниматель, имея в штате 4 сотрудников, при оплате налога мог выбрать только средний показатель "от 4 до 7 сотрудников", то сейчас он должен будет заплатить именно за 4 человек. Необходимо отметить, что размер налога по старому принципу рассчитывался именно по максимальному количеству работников. Аналогичная ситуация с расчетом налога на площадь помещения. Используя 31 квадратный метр, предприниматель будет платить только за те квадраты, которые используются фактически, а не в диапазоне "30-40 квадратных метров", как это было до изменений», – сообщает пресс-служба регионального правительства.

Планируется, что по отдельным видам экономической деятельности сумма налога снизится более чем на 50 %. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.