Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:32 0

В Приамурье полицейские преследовали автомобиль, перевозивший наркотики

В Приамурье полицейские преследовали автомобиль, перевозивший наркотики
Фото: pixabay.com

В Ромненском районе Амурской области был задержан водитель автомобиля. Его подозревают в перевозке наркотиков.

Во время патрулирования в селе Каховка Ромненского района инспекторы ДПС обратили внимание на машину, водитель которой при виде полицейских ускорил движение и попытался скрыться. Госавтоинспекторы начали преследование. Во время движения мужчина, находившийся за рулем, выбросил из окна несколько пакетов.

Полицейские остановили преследуемый автомобиль на въезде в село Ромны, задержали водителя – 27-летнего жителя Белогорска. В ходе осмотра места происшествия инспекторы изъяли пакеты, выброшенные им во время погони. В свертках оказалась марихуана массой около 640 граммов.

По факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 228 УК РФ). В соответствии с действующим законодательством, водителю грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Согласно результатам освидетельствования, мужчина во время управления автомобилем находился в состоянии алкогольного опьянения. Так как ранее амурчанин привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Просмотров всего: 373

#криминал #происшествия #транспорт

распечатать


В России и мире

В Екатеринбурге на мосту обнаружили мешок в форме человеческого тела
Общество 2

Амурчане жалуются на аварийного комиссара, но по документам претензий не имеют
Происшествия 1

Благовещенские таможенники пресекли очередную попытку вывоза золота в Китай
Общество 2

Амурчан призывают сообщать, где «торгуют смертью»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь