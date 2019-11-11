В Приамурье полицейские преследовали автомобиль, перевозивший наркотики

В Ромненском районе Амурской области был задержан водитель автомобиля. Его подозревают в перевозке наркотиков.

Во время патрулирования в селе Каховка Ромненского района инспекторы ДПС обратили внимание на машину, водитель которой при виде полицейских ускорил движение и попытался скрыться. Госавтоинспекторы начали преследование. Во время движения мужчина, находившийся за рулем, выбросил из окна несколько пакетов.

Полицейские остановили преследуемый автомобиль на въезде в село Ромны, задержали водителя – 27-летнего жителя Белогорска. В ходе осмотра места происшествия инспекторы изъяли пакеты, выброшенные им во время погони. В свертках оказалась марихуана массой около 640 граммов.

По факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 228 УК РФ). В соответствии с действующим законодательством, водителю грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Согласно результатам освидетельствования, мужчина во время управления автомобилем находился в состоянии алкогольного опьянения. Так как ранее амурчанин привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).