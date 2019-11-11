Благовещенцев озадачил крупный паук, найденный на улице

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась благовещенка Юлия. Девушка рассказала, что ее брат обнаружил на улице необычного крупного паука. Несмотря на то, что паук был дохлый, эта находка озадачила людей.

Членистоногое нашли 10 ноября во дворе дома 269 на улице Зейской. Амурчане предположили, что он ядовитый и по этому адресу могут находиться другие такие же или что он сбежал от специалиста, занимающегося пауками.

Амурчане связались с биологом, который посчитал, что это крестовик. К такому же выводу пришла доцент кафедры биологии и методики обучения биологии Благовещенского государственного педагогического университета Елена Маликова. «Крестовик пестрый, достаточно обычный для юга области», – сообщила Елена Ивановна агентству.