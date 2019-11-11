Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:03 9

Благовещенцев озадачил крупный паук, найденный на улице

Благовещенцев озадачил крупный паук, найденный на улице

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась благовещенка Юлия. Девушка рассказала, что ее брат обнаружил на улице необычного крупного паука. Несмотря на то, что паук был дохлый, эта находка озадачила людей.

Членистоногое нашли 10 ноября во дворе дома 269 на улице Зейской. Амурчане предположили, что он ядовитый и по этому адресу могут находиться другие такие же или что он сбежал от специалиста, занимающегося пауками.

Амурчане связались с биологом, который посчитал, что это крестовик. К такому же выводу пришла доцент кафедры биологии и методики обучения биологии Благовещенского государственного педагогического университета Елена Маликова. «Крестовик пестрый, достаточно обычный для юга области», – сообщила Елена Ивановна агентству.

Просмотров всего: 931

#природа

распечатать


Общество

Амурчане волнуются, что в Октябрьском районе замерзнут два журавля (видео)
Общество 2

Одна из самых загрязненных рек бассейна Зеи и Амура находится в Амурской области
Общество 6

Уборка Благовещенска от снега стартовала ночью

Общество 4

Лес в Приамурье восстановили почти на 30 тысячах гектаров
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    это копец новость. всем новостям новость.

  • В мире животных

    В мире животных
    1 час назад

    Покойся с миром, паучок. Как и российская система образования, включая, биологию.

  • DrDimon

    DrDimon
    59 минут назад

    Геральт

    это копец новость. всем новостям новость.



    Почему? Очень показательно.

    Кстати, в старом учебнике зоологии оно красовалось первым в разделе "Паукообразные". В различных ракурсах.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    45 минут назад

    я таких в детстве мильон раз видел в лесу)

  • Свинина

    Свинина
    44 минуты назад

    а я два мильона

  • alex 3

    alex 3
    33 минуты назад

    Что-то не договаривает брат Юлии.... Возможно у нас появился свой человек- паук.

  • ямщик

    ямщик
    25 минут назад

    Просто, такая новость - маленький пук. Шептун называется.

  • Di

    Di
    14 минут назад

    Девушка в лесу крестовика Нордмана (Araneus nordmanni) никогда не встречала? Чувствую, ещё одно открытие будет )) И страшная история, про сбежавшего паука от специалистов )))

  • Свинина

    Свинина
    6 секунд назад

    Di

    Девушка в лесу крестовика Нордмана (Araneus nordmanni) никогда не встречала? Чувствую, ещё одно открытие будет )) И страшная история, про сбежавшего паука от специалистов )))



    ты небось подбросила из своей Болгарии?

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь