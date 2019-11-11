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11ноября
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сегодня, 14:36 1

Благовещенские таможенники пресекли очередную попытку вывоза золота в Китай

Благовещенские таможенники пресекли очередную попытку вывоза золота в Китай
Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

Золото общим весом более 916 граммов нашли благовещенские таможенники у гражданина КНР, выезжающего в Китай через международный пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Шлиховое золото мелкой фракции было спрятано в термосе. Стоимость контрабанды составляет около 2,9 миллиона рублей.

В отношении гражданина КНР возбуждено уголовное дело по части 1 статья 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов. Иностранец задержан, ведётся следствие, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

За последний месяц это третья попытка незаконного вывоза золота гражданами Китайской Народной Республики. В начале октября 2019 года благовещенские таможенники в обуви китайского гражданина обнаружили 12 золотых слитков стоимостью 3,9 миллиона рублей. В конце октября два золотых слитка на сумму около 780 тысяч рублей пыталась вывезти в Китай гражданка КНР, спрятав их в корпусе сотового телефона.

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#происшествия #таможня

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Комментарии
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  • starco

    starco
    1 час назад

    Как только китайцы под видом других национальностей бывшего СССР начали заниматься золотодобычей - и природу гробят, и золото течёт рекой «мимо кассы». Наши, в массе своей, работают чисто, а эти - разбазаривают всё. И, судя по участившимся случаям контрабанды, ещё и нелегально моют за пределами лицензий. Нашим частникам никак работать не разрешат, опасаясь нелегальной добычи - а тем временем китайцы спокойно моют левое золото.

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