Благовещенские таможенники пресекли очередную попытку вывоза золота в Китай

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

Золото общим весом более 916 граммов нашли благовещенские таможенники у гражданина КНР, выезжающего в Китай через международный пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Шлиховое золото мелкой фракции было спрятано в термосе. Стоимость контрабанды составляет около 2,9 миллиона рублей.

В отношении гражданина КНР возбуждено уголовное дело по части 1 статья 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов. Иностранец задержан, ведётся следствие, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

За последний месяц это третья попытка незаконного вывоза золота гражданами Китайской Народной Республики. В начале октября 2019 года благовещенские таможенники в обуви китайского гражданина обнаружили 12 золотых слитков стоимостью 3,9 миллиона рублей. В конце октября два золотых слитка на сумму около 780 тысяч рублей пыталась вывезти в Китай гражданка КНР, спрятав их в корпусе сотового телефона.