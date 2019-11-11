Амурчане волнуются, что в Октябрьском районе замерзнут два журавля (видео)

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась амурчанка Евгения. Женщина рассказала, что беспокоится за двух журавлей. Птицы замечены на водоеме в районе поселка Мухинского Октябрьского района.

«Мы из Екатеринославки. У меня муж рыбачил в субботу на Мухинском вот этом вот… что там у них – дамба или озеро. Оно прямо за деревней находится, рядышком там. И там два журавля ходили по льду. Сейчас морозы ударят, и они просто погибнут», – рассказывает Евгения.

Женщина отметила, что у этих птиц есть «чипы» на лапах.

«Они обычно гнездятся в Хинганском заповеднике, туда прилетают на лето. Почему они у нас тут, в наших краях, я вот этого не понимаю. Заблудились, что ли. Или не смогли улететь. Может быть, травма у кого-нибудь из них была», – предположила амурчанка.

В пресс-службе управления по охране животного мира Амурской области агентству сообщили, что это птицы из Хинганского заповедника. В ближайшее время их заберут сотрудники заповедника.