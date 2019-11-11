Одна из самых загрязненных рек бассейна Зеи и Амура находится в Амурской области

Росгидромет опубликовал данные за 2018 год о качестве воды в реках регионов страны. В частности, были получены обобщенные характеристики и оценки состояния поверхностных вод бассейна реки Амур.

В пределах Амурского бассейна расположены 5 субъектов РФ: Забайкальский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский и Приморский края. Река Амур входит в десятку наиболее значительных рек мира, занимает девятое место по длине и десятое по водосборной площади бассейна. Среди рек страны Амур занимает четвертое место по длине, площади водосбора и водности, уступая рекам Енисей, Обь и Лена. Образуется Амур слиянием рек Шилка и Аргунь, протекает преимущественно в широтном направлении, впадает в Амурский лиман Татарского пролива.

По данным Росгидромета, одной из наиболее загрязненных рек в бассейнах реки Зея и реки Амур в целом в 2018 году осталась, как и в 2017 году, река Кивда на участке у поселка Новорайчихинск. В Кивде, притоке реки Бурея, у поселка химический состав воды формировался под воздействием шахтных вод и влиянием природных факторов. В 2018 году по сравнению с 2017 годом несколько снизилась, но осталась высокой загрязненность воды Кивды во всех створах наблюдений в районе поселка Новорайчихинск соединениями марганца, железа и алюминия. В течение года в реке регистрировали на этом участке 7 случаев высокого загрязнения воды.

Согласно опубликованной информации, в Амурской области сброс сточных вод, включая шахтно-рудничные и коллекторно-дренажные, в поверхностные воды составил 73,1 миллиона кубических метров, что на 1,2 % меньше, чем в 2017 году. Из общего объема сбрасываемых в поверхностные воды сточных вод лишь 0,16 миллиона кубических метров были «нормативно чистыми». В основном же они были недостаточно очищенными.

Наибольшее количество сточных вод в Амурском бассейне сбрасывали в бассейн реки Зея (72,1 миллиона метров кубических), где сосредоточены золотодобывающая и угольная промышленности, промышленные центры Амурской области – Шимановск, Свободный, Белогорск.

61,9 % сточных вод, поступающих в бассейн реки Зея, приходится на Ерковецкий угольный разрез АО «Амуруголь». Объемы сброса сточных вод в бассейне реки Бурея невелики относительно общего объема сточных вод по Амурской области и составили 2018 году 2,57 миллиона кубических метров.

Наблюдения за качеством воды реки Амур и протоки Амурская в 2018 году проводились государственной наблюдательной сетью в 9 пунктах и 18 створах на участке от села Игнашино до устья.

Отмечается, что на химический состав воды в Амуре влияют как природные условия, так и поверхностный сток с водосборной площади на территории РФ и со стороны КНР. Также влияние оказывают сбросы Зейского и Бурейского водохранилищ.

Комплексная оценка качества воды в Амуре показывала, что вода на всем протяжении соответствовала 3-му классу качества. Ни на одном участке реки не обнаруживали «грязных» вод 4-го класса качества.

Для верхнего течения реки Амур, поверхностных вод Амурской области характерно повышенное фоновое (природное) содержание соединений железа, меди, марганца. В реке на участке Игнашино – Черняево – Благовещенск повысился в 2018 году по сравнению с 2017 годом уровень максимальных концентраций в воде соединений железа до 7–27 ПДК, меди до 7–25 ПДК. В створе в 5 километрах ниже Благовещенска в конце декабря регистрировали случаи высокого загрязнения воды Амура соединениями железа – 37 ПДК, в створе в 1 километре выше города – меди 34 – ПДК, цинка – 33 ПДК. Среднегодовые концентрации верхнего участка течения р. Амур превышали ПДК при этом железа в 3-7, меди в 2-8 раз.

По комплексной оценке вода в Амуре в районе Игнашино – Черняево – Благовещенск характеризовалась как «очень загрязненная», соответствовала разряду «б» 3-го класса качества и оценивалась значениями УКИЗВ 3,11-3,55.

Химический состав воды реки Зея – одного из крупнейших левосторонних притоков Амура – формируется под влиянием сточных вод золотодобывающих предприятий и промышленных центров, предприятий ЖКХ. Наблюдения за химическим составом воды реки Зея и Зейского водохранилища государственной наблюдательной сетью проводились в 2018 году в 4-х пунктах и 9 створах.

Существенных изменений качества воды Зеи и ее притоков, Зейского водохранилища в 2018 году по сравнению с предыдущим не фиксировали. Из 15-16 характерных для бассейна реки химических веществ к загрязняющим в 2018 году относились 8-10. Наиболее характерными из них, как и прежде, были соединения железа, меди, алюминия и марганца, органические вещества (по ХПК).

Среднегодовое значение коэффициента комплексности загрязненности поверхностных вод бассейна реки Зея за 2018 год возросло до 39 %, тогда как в 2017 году было 36,5. Превалировали в бассейне по-прежнему «грязные» воды 4-го класса разряда «а», которые наблюдали в 61,9 % створов. В Зейском водохранилище в 2018 году по сравнению с 2017 годом регистрировали увеличение числа случаев высокого загрязнения воды соединениями металлов.

«Хронический характер обнаружения в воде многих водных объектов бассейна реки Амур, в том числе реки Зея и Зейского водохранилища, в повышенных количествах соединений металлов позволяет предполагать, в частности, природный характер их происхождения. Результаты использования рядом авторов геохимического метода исследования содержания соединений меди и других металлов в грунтах, взвесях и воде также подтверждают, что соединения металлов поступают в поверхностные воды реки Амур и ряда его притоков от природных источников, что является особенностью региона», – говорится в отчете.

Превышение по содержанию соединений железа и алюминия в воде Зейского водохранилища и реки Зея на всем протяжении в 2018 году наблюдали практически в каждой пробе.

В течение года в реках бассейна выявлено 15 случаев высокого загрязнения воды: 3 соединениями железа (2 – зимой в реке Большая Пера в районе Шимановска; 1 – в реке Ивановка, в черте одноименного села); 4 соединениями марганца (2 – в реке Большая Пера в зимний период, 1 – в реке Томь в районе Белогорск; 1 – в реке Ивановка); 2 соединениями алюминия (1 – в реке Уркан, в черте села Арби; 1 – в реке Селемджа, в черте села Ульма); 2 соединениями меди (1 – в реке Гилюй, у Перевоза, 1 – в реке Уркан, в черте села Арби); 4 соединениями цинка (2 – в реке Гилюй, у Перевоза; 2 – в реке Уркан, в черте села Арби).