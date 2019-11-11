«Почта России» сократит сроки доставки посылок

«Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок на 7 800 направлениях. Новые нормативы скорости начнут действовать 15 ноября. Время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять не более двух дней.

Это первое с 2016 года массовое сокращение контрольных сроков, пишут «Ведомости». В зависимости от направления контрольные сроки доставки посылок составят от двух до восьми суток. Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 000 человек и в обратном направлении сократится до 2-3 дней. В некоторые города с населением более 500 000 человек посылки должны будут приходить через один день.

Сокращение сроков связано со значительными инвестициями в инфраструктуру, пересмотром схемы маршрутов, сокращением сроков сортировки почтовых отправлений.

В октябре ФГУП «Почта России» завершило реорганизацию и стало акционерным обществом со 100%-ным участием государства. Ранее «Почта России» впервые за пять лет попросила денег – 40 миллиардов рублей из фонда национального благосостояния.

Программа развития АО «Почта России» до 2023 года предполагает инвестиции в 133 миллиарда рублей. Основные вложения придутся на информационные технологии и цифровые сервисы (40 миллиардов рублей) и логистику (48 миллиардов рублей), говорит представитель «Почты России». Как и в 2016 году, сокращение сроков доставки обусловлено развитием электронной коммерции, продолжает он. Но в 2016 году речь шла об ускорении доставки из иностранных интернет-магазинов, сейчас же задача «Почты России» – стать основным логистическим партнером российских компаний. Сокращение сроков доставки увеличит спрос на их товары. Покупатели из крупных городов, на которых приходится 70 % интернет-торговли, предпочитают совершать покупки, если их доставляют за 2-3 дня. Дополнительная выручка клиентов может составить 5-7 %, прогнозирует он.

«Основные продажи (39 %) приходятся на Москву и Санкт-Петербург с областями, – говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. – Но большинство служб доставки обслуживают только крупные города, в категории 250 000-100 000 жителей это невыгодно. Там нет рынка», – резюмирует он.