Амурчан призывают сообщать, где «торгуют смертью»

11 ноября в Амурской области стартовал 2-й этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он продлится до 22 ноября.

Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, на сбор и проверку информации, оказание помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Сообщить информацию о фактах распространения и потребления наркотиков, содержания притонов, получить консультации и квалифицированную помощь в вопросах лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей можно несколькими способами:

– позвонить на «телефон доверия» УМВД России по Амурской области 8 (4162) 59-40-59 (круглосуточно, анонимно, конфиденциально). Междугородные звонки со стационарных телефонов осуществляются бесплатно; – оставить сообщение на официальном сайте УМВД www.28.мвд.рф в рубрике «Прием обращений»; – позвонить на горячую линию Амурского областного наркологического диспансера 8 (909) 810-55-54 (Благовещенск), 8 (909) 810-55-56 (Белогорск).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, за 12 дней первого этапа акции от жителей поступило 599 обращений: 315 из них связаны с незаконным приобретением, хранением и распространением наркотических средств, 284 касались вопросов лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Сотрудниками амурской полиции выявлено 46 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Составлен 71 административный протокол за немедицинское потребление наркотических средств и их употребление в общественных местах. Из незаконного оборота изъято более 37 килограммов наркотиков.

В ходе акции проведено 298 рейдов по местам массового пребывания молодежи.