Грипп все еще не проник в Амурскую область

В Амурской области завершилась вакцинация против гриппа. Прививку получили 408 152 человека. Охват амурчан составил 51,5 %, в Благовещенске прививки получили 56,4 % горожан. По данным регионального управления Роспотребнадзора, вирусы гриппа пока не проникли на территорию области.

Лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зарегистрировано, в Приамурье сохраняется стабильный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель ниже недельного эпидемического порога на 47,6 %. По-прежнему большинство заболевших – дети и подростки.

Дополнительно для иммунизации против гриппа в Амурскую область в ближайшее время поступит более 17 тысяч доз квадривалентной вакцины против гриппа «Ультрикс-Квадри».

Чтобы не допустить групповых заболеваний, специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области напоминают правила безопасности. В садик и школу нельзя пускать детей с симптомами инфекционных заболеваний – повышенная температура, насморк. Заниматься самолечением не стоит – лучше вызвать врача.

Что касается других инфекций, то показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний уровень, однако в холодное время года традиционно отмечается активизация кишечных инфекций вирусной этиологии (норо-, ротавирусов).

Также продолжается сезонная регистрация заболеваемости внебольничными пневмониями. В зоне риска – дети в коллективе: детском садике, школе. Меры профилактики опубликованы на сайте управления Роспотребнадзора.

За здоровьем следят и на таможне. За минувшую неделю с помощью тепловизионного контроля осмотрено более 2 800 человек, вернувшихся из-за границы. У гражданина России, вернувшегося из Китая, выявили подозрение на инфекционное заболевание.

Медицинская помощь после возвращения из-за границы потребовалась троим гражданам России – в связи с заболеваниями, не связанными с инфекционной патологией. Всем, кто собирается за рубеж, специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области напоминают о строгом соблюдении мер профилактики инфекционных заболеваний.