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11ноября
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сегодня, 13:25 0

Амурчане могут пожениться 31 декабря

Амурчане могут пожениться 31 декабря
Фото: pixabay.com

Жители Амурской области смогут зарегистрировать брак 31 декабря. Расписывать пары будут во всех отделениях ЗАГСа региона с 8:00 до 16:00. Пожениться в Новый год уже планируют 4 пары.

О возможности расписаться в канун главного зимнего праздника сообщается в инстаграм-аккаунте ЗАГСа региона. «Не откладывайте на следующий год то, что успеете сделать ещё в этом году! Новый год связан с началом новой жизни, и поэтому вам предоставляется прекрасная возможность создать вашу семью со своей второй половинкой в канун Нового года. Все отделы и отделения ЗАГС области, с огромным удовольствием зарегистрируют ваш союз с 8:00 до 16:00 31 декабря», – говорится в публикации.

Впервые заключать браки в Новый год в ЗАГСе стали в 2017 году. Тогда поженились 36 пар, четыре из них – в новогоднюю ночь. Чтобы зарегистрировать брак 31 декабря, амурчанам нужно подать заявление не позже 28 ноября.

«Еще рановато, чтобы подавать заявления. У нас они подаются за месяц и 2 дня, но уже 4 пары желающих есть. Пока зарегистрироваться в новогоднюю ночь желающих нет, есть только на вечер», – отметила начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова.

В какие дни на новогодних каникулах будет работать ЗАГС, сотрудники еще не определились.

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#жизнь

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