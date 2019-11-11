В Амурской области без осадков: прогноз погоды на 12 ноября

Фото: pixabay.com

12 ноября в Амурской области ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный умеренный, его порывы составят до 14 метров в секунду. Температура по югу – 10...15, по северу –15...20, в отдельных районах до 25 градусов мороза.

Днем переменно, на северо-востоке слабый снег. Ветер с северо-запада разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура на юге области опустится до минус 5...10, местами – до 10...15, на севере – до минус 13...18.

В Благовещенске без осадков. Скорость западного ветра составит ночью 2-7 метров в секунду. Днём его направление сменится на северо-западное, скорость – 5-10 метров в секунду. Температура ночью снизится до минус 10...12, днём – до минус 5...7 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.