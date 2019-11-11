Одна из самых сильных погодных аномалий ноября возникла на Дальнем Востоке

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Температура на Дальнем Востоке на 18 градусов выше нормы, а температура в центре Красноярского края на 10 градусов ниже нормы. Это самые сильные температурные аномалии середины ноября в России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень холодно и температура ниже нормы на 10 градусов – центральные районы Красноярского края. Это значит, что в ночные часы будет до минус 35...40 градусов. Похолодает на юге Красноярского края, в Читинской области, в Забайкалье, в Бурятии. Там будут очень низкие температуры – 25...30 градусов, плюс сильный ветер и снег. Ветер – до 25 метров в секунду. Там могут быть заносы на дорогах», – сказал РИА Новости Вильфанд.

Он также добавил, что на севере Дальнего Востока температура на 12-18 градусов выше нормы. На Чукотке и в Магаданской области ожидается температура на 16-18 градусов выше нормы, то есть ночные температуры будут 8-12 градусов вместо положенных минус 30.

«Очень теплая погода в центрально-черноземных областях. В Ростовской области там до плюс 16...18 градусов, а в Краснодаре – около плюс 20 градусов, в Сочи– плюс 20...22. Песня просто на юге европейской территории», – отметил Вильфанд.