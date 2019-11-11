В Амурской области больше 45 % семей могут жить в съемном жилье

В Амурской области 45,7 % семей с двумя детьми могут позволить себе жить в съемном жилье. Чтобы после оплаты аренды остались деньги на другие нужды, доход семьи должен составлять 77 200 рублей в месяц.

За год рост доступности аренды показали почти все регионы. Как свидетельствуют результаты исследования рынка арендного жилья РИА Новости, в 10 регионах более половины семей из двух работающих и двух детей могут без особых трудностей арендовать квартиру, сохраняя на неплохом уровне свое повседневное потребление.

На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ c долей таких семей в 67 %, вторую строчку занимает Чукотский округ (61 %), а замыкает первую тройку Ханты-Мансийский автономный округ с 58 %. Таким образом, первые места заняли северные регионы с высокими зарплатами, экономики которых завязаны на добычу природных ресурсов.

Также в число лидеров с долей семей, превышающей 50 %, входят Санкт-Петербург (57,9 %), Магаданская (55,8 %) и Ленинградская области (54,8 %), Ненецкий автономный округ (54,0 %), Кемеровская (53,9 %), Тюменская (52,7 %) и Иркутская области (51,5 %).

В число лидеров по доступности аренды – Санкт-Петербург и Ленинградская область. Эксперты связывают это со строительным бумом последних лет, а также с хорошим уровнем зарплат в северной столице.

При этом, несмотря на схожие условия, в московском регионе ситуация с арендой иная. Москва в рейтинге располагается на 12-м месте, а Московская область – на 35-м, что во многом объясняется высокими ставками аренды.

Еще в 26 других регионах показатель доступности находится на уровне выше среднего по стране (39,5 %). В таких регионах семьи с детьми, если у них нет своего жилья, вынуждены идти на компромиссы для аренды квартиры. В частности, семье может потребоваться отказаться от летнего отдыха и приличного автомобиля или выбрать более дешевое арендное жилье.