В театре кукол поставили спектакль с мультиками во всю сцену

В Амурском областном театре кукол показали новый спектакль — «Картонное сердце». Его поставил уже полюбившийся амурским зрителям режиссер, обладатель премии «Золотая маска» Алексей Смирнов. При философской глубине смыслов о самопожертвовании спектакль очень стилен и в нем используются современные технологии.

Повесть Константина Сергиенко «Картонное сердце» можно поставить в один ряд со «Стойким оловянным солдатиком» Андерсена и «Маленьким принцем» Экзюпери. Главная идея в них — самопожертвование ради спасения других, ценность каждого, даже сколько-нибудь маленького человечка.

В этой истории все герои — яркие, как в приличной детской книжке. Актеры — полноценные действующие лица наряду с куклами. А история такая: вредные коты пролили масло под ноги гонявшему их дворнику. Но на масле поскользнулась девочка, ударилась и слегла надолго. Кто ее спасет? Великий всезнающий врач или на это способен маленький Картонный Человечек, которого не все и замечают?

«Автор много чего заложил, главное — мысль о том, что каждый человек в этой жизни для чего-то нужен. Мне кажется, спектакль будет более понятен детям в возрасте 10-12 лет. Там показано неприятие тебя. Когда есть лидеры в коллективе, есть хулиганы, пренебрегаемые», — рассказал режиссер спектакля Алексей Смирнов.

Картонного Человечка сыграл Эдуард Журавлев. Зритель проникается к Картонному Человечку с первых минут. Все обстоятельства очень правдоподобны, и счастье, что у театра для этого все есть. Если идет дождь, то он как настоящий — его делают световые лучи, рассыпающиеся сверху ливнем на сцену. Актеры весело бегают с зонтиками и щебечут.

Еще один технический момент, который «зашел» публике — анимация. Дети восхищенно загудели, когда на занавесе во всю сцену неожиданно начались мультики — яркие и интересные.

«"Четыре ширмы, две табуретки" — такого давным-давно нет. Я иногда использую мультимедиа, дети сейчас современные. Над спектаклем работала художник-постановщик Екатерина Петухова. Она живет в Канаде, но на год приехала и сделала спектакль», — рассказал Алексей Смирнов.

Час пролетел незаметно, стильный и красивый спектакль зрителям пришелся по вкусу.

«Я в первый раз в театре кукол. Обычно мы, взрослые, ходим в театр драмы. Думала, здесь будут ширма и куколки, а тут игра людей, кукол, много умных, серьезных вещей заложено. В спектакле глубокий смысл. Это неожиданно, интересно и детям, и взрослым», — рассказала зрительница Юлия Марченко.

«Мы пришли всем классом — 2 "Д" школы № 16. Детям было интересно, это хорошо. Театр развивает детей, в театр нужно ходить», — отметила зрительница Ирина.

Подробнее о спектакле, больше фото — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.