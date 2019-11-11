Юрий Трутнев назвал «Дальневосточный экспресс» мобильной рекламой Дальнего Востока

Фото: правительство Амурской области

Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев пригласил москвичей на Дальний Восток. Дальневосточный полпред поучаствовал в запуске нового тематического поезда московского метро «Дальневосточный экспресс».

«Поезд рассказывает уже об одиннадцати дальневосточных регионах. В соответствии с указом президента РФ Владимира Владимировича Путина к Дальнему Востоку присоединилось еще два региона – Бурятия и Забайкальский край. Но цели поезда остались те же самые – рассказать жителям Москвы и гостям о Дальнем Востоке: уникальной природе, культурных особенностях, чтобы людям захотелось приехать и увидеть все своими глазами. Нельзя познать Россию, не побывав на Дальнем Востоке. Мы приглашаем москвичей и жителей других регионов на Сахалин и Курилы, в Бурятию и Якутию, в Приморье и Хабаровский край», – отметил Юрий Трутнев.

Как сообщало Амур.инфо, торжественный запуск поезда прошел 8 ноября в депо «Красная Пресня». «Дальневосточный экспресс» будет курсировать полгода и за это время расскажет порядка 3 миллионам пассажиров о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО. Пассажиры метро увидят Долину гейзеров, остров Русский и Курильские острова, северное сияние, горные реки, мыс Дежнева, амурского тигра, дальневосточного леопарда и камчатского краба.

Снаружи поезд украшен яркими фотоколлажами, внутри на стенах вагонах размещены исторические факты, заметки о знаковых местах, информация о крупных инвестиционных проектах, образовании, действующих вакансиях и работе на Дальнем Востоке. В каждой секции представлена зона, рассказывающая о программе «Дальневосточный гектар».

«Сейчас на Дальнем Востоке в территориях опережающего развития и свободном порту реализуется более 2 тысяч новых инвестиционных проектов. Строятся новые предприятия, создано более 40 тысяч рабочих мест, более 73 тысяч человек получили бесплатный участок земли в рамках программы "Дальневосточный гектар". Это новые возможности для бизнеса и для людей, новые предприятия и новые рабочие места. Такая работа обязательно будет продолжаться и приведёт к улучшению жизни», – отметил вице-премьер.

Пассажиры первого и последнего вагонов экспресса могут сфотографироваться с обитателями Дальнего Востока. Возле кабин машинистов оборудованы специальные селфи-пойнты.

«Я хотел бы поблагодарить Московский метрополитен, потому что поезд – это мобильная реклама Дальнего Востока. Надеюсь, что и в этом году наш "Дальневосточный экспресс" будет помогать москвичам и гостям добираться до дома, до работы, и по дороге они будут иметь возможность ознакомиться с достопримечательностями российского Дальнего Востока», – сказал Юрий Трутнев.

Запуск «Дальневосточного экспресса» стал первым мероприятием Дней Дальнего Востока. Основные мероприятия пройдут в декабре. В частности, запланирована Дальневосточная ярмарка, фестиваль в экспоцентре, лучшие инвесторы и работодатели получат премии «Звезда Дальнего Востока», организаторы подведут итоги общероссийской литературной премии «Дальний Восток».