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11ноября
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сегодня, 11:11 7

Мобильная связь в России может резко подорожать

Мобильная связь в России может резко подорожать
Фото: Амур.инфо

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные «Известиями».

По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10 %, а в худшем — на 25 %. Однако это пока предварительные проценты, более точные прогнозы аналитики смогут сделать к концу ноября 2019 года.

Граждане уже сейчас говорят о росте цен на связь. Об этом говорят данные опроса. На повышение пожаловались более 70 % опрошенных.18 % не заметили разницы, а 5,5 % даже заявили о снижении тарифов. Остальные 2,5% затруднились охарактеризовать динамику изменения тарифов.

К тому же каждый десятый в 2019 году был недоволен оператором и сменил его.

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#связь #цены

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    57 минут назад

    да и пофиг, нам уже не страшно, что следующее????

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    53 минуты назад

    Может быть налог на воздух.

  • икс7

    икс7
    51 минута назад

    Очередной путинский прорыв?

  • full

    full
    48 минут назад

    Я свой тариф менять не собираюсь. Пусть дорожает.

  • МояМишель

    МояМишель
    48 минут назад

    Учите матчасть (Дж. Родари "Чиполлино")

  • grod

    grod
    20 минут назад

    очередной прорыв....

  • Геральт

    Геральт
    5 минут назад

    предлагаю заголовок на все случаи жизни.

    Все в России может резко подорожать.

    Не в тему конечно, но все же. В начале года молоко покупал за 48 рублей, сейчас 56 стоит то же самое - это не резкое подорожание?

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