Мобильная связь в России может резко подорожать

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По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10 %, а в худшем — на 25 %. Однако это пока предварительные проценты, более точные прогнозы аналитики смогут сделать к концу ноября 2019 года.

Граждане уже сейчас говорят о росте цен на связь. Об этом говорят данные опроса. На повышение пожаловались более 70 % опрошенных.18 % не заметили разницы, а 5,5 % даже заявили о снижении тарифов. Остальные 2,5% затруднились охарактеризовать динамику изменения тарифов.

К тому же каждый десятый в 2019 году был недоволен оператором и сменил его.