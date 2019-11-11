Мужчина съел кусок курицы и его парализовало

В Англии мужчина съел плохо приготовленное куриное мясо и впал в кому. После выхода из комы мужчину парализовало ниже шеи.

39-летний Ричард Джексон (Richard Jackson) съел кусок куриного филе и получил легкое отравление. После этого у мужчины начались сложности: он бредил и терял сознание. Близкие молодого человека вызвали скорую.

Врачи не сразу поняли, что происходит с мужчиной. Джексона положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем его ввели в искусственную кому на 10 дней. Оказалось, что отравление привело к редкой реакции организма: его иммунная система повредила позвоночник, в результате чего Джексон остался парализован ниже шеи, сообщает «Лента.ру».

Когда мужчину вывели из комы, он почти не мог двигать руками и ногами. Его отключили от искусственной вентиляции легких и сняли питательные трубки.

После больницы Джексон два месяца провел в нейрореабилитационном центре. Там его заново научили сидеть, есть, четко говорить, самостоятельно пересаживаться на инвалидное кресло, чистить зубы и садиться в машину. Парализованный мужчина может ходить при помощи роботизированного костюма, который управляется его мозговыми волнами.

После получения инвалидности Джексон собирает деньги для покрытия счетов за лечение.

В августе сообщалось, что девушку парализовало после того, как она воспользовалась чужой кистью для макияжа. Оказалось, что с кистью она внесла в организм смертельную инфекцию, которая добралась до позвоночника и парализовала нижнюю часть ее тела.