Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:58 0

Мужчина съел кусок курицы и его парализовало

Мужчина съел кусок курицы и его парализовало
Фото: Jan Vašek с сайта Pixabay

В Англии мужчина съел плохо приготовленное куриное мясо и впал в кому. После выхода из комы мужчину парализовало ниже шеи.

39-летний Ричард Джексон (Richard Jackson) съел кусок куриного филе и получил легкое отравление. После этого у мужчины начались сложности: он бредил и терял сознание. Близкие молодого человека вызвали скорую.

Врачи не сразу поняли, что происходит с мужчиной. Джексона положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем его ввели в искусственную кому на 10 дней. Оказалось, что отравление привело к редкой реакции организма: его иммунная система повредила позвоночник, в результате чего Джексон остался парализован ниже шеи, сообщает «Лента.ру».

Когда мужчину вывели из комы, он почти не мог двигать руками и ногами. Его отключили от искусственной вентиляции легких и сняли питательные трубки.

После больницы Джексон два месяца провел в нейрореабилитационном центре. Там его заново научили сидеть, есть, четко говорить, самостоятельно пересаживаться на инвалидное кресло, чистить зубы и садиться в машину. Парализованный мужчина может ходить при помощи роботизированного костюма, который управляется его мозговыми волнами.

После получения инвалидности Джексон собирает деньги для покрытия счетов за лечение.

В августе сообщалось, что девушку парализовало после того, как она воспользовалась чужой кистью для макияжа. Оказалось, что с кистью она внесла в организм смертельную инфекцию, которая добралась до позвоночника и парализовала нижнюю часть ее тела.

Просмотров всего: 289

#здоровье

распечатать


Общество 6

Всего 12 процентов россиян ведут здоровый образ жизни
Общество 1

Роспотребнадзор рекомендовал еженедельно менять кухонную губку
Общество 2

В благовещенский СИЗО купили оборудование за 260 тысяч рублей

В России и мире

Миллениалы умрут рано и в бедности
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь