Экс-ректора Дальневосточного федерального университета осудили на 7 лет колонии

Тихоокеанский флотский военный суд 11 ноября огласил приговор Сергею Иванцу. Экс-ректора Дальневосточного федерального университета осудили за растраты на сумму 17 миллионов рублей.

Бывшего ректора признали виновным по двум статьям. По одному делу суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев в исправительной колонии, а также штраф, по второму – 2 года и штраф. Более того, Сергея Иванца лишат звания полковника и права занимать официальные должности, сообщает ИА PrimaMedia.

Экс-руководителя вуза заключили под стражу в зале суда. В целом ему придется провести 7 лет в исправительной колонии, а также оплатить 500 тысяч рублей штрафа. Кроме того, на имущество бывшего главы приморского вуза – BMW и две квартиры – наложен арест.

Судебное разбирательство по делу Иванца началось в 2017 году. Дважды оно было переквалифицировано – со статьи «Злоупотребление должностными полномочиями», на статью «Превышение должностных полномочий», а затем на статью «Присвоение или растрата». На время следствия экс-ректор находился под домашним арестом.

Как сообщают приморские СМИ, экс-ректора подвела информационно-техническая система «Электронный университет». Контракт на ее создание на общую сумму свыше 647 миллионов рублей был заключен в 2011 году. Это должна была быть система, автоматизирующая услуги университета: электронная библиотека, электронный бухучет, возможность заказать любую справку для студента и так далее.

Проект должны были реализовать в пять этапов к 2013 году. Заказ остановился на третьем этапе, однако в августе-сентябре 2015-го были подписаны документы о его выполнении, на основании которых подрядчику заплатили более 20 миллионов рублей. Иванец дал своим подчиненным указание подготовить фальшивые акты сдачи-приемки и перевести исполнителю деньги.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Приморскому краю. Во флотский военный суд дело Иванца было передано в связи с наличием в материалах данных, попадающих под государственную тайну.

По словам защитника бывшего ректора, приговор будет обжалован. «Сергей Иванец не совершал ни одного преступления, по которым его осудили», – сообщил адвокат Алексей Залесов.

Экс-руководитель ДВФУ предстал перед судом вместе с проректором по экономике и финансам вуза Виктором Атаманюком, проректором по науке и инновациям Алексеем Цхе, проректором по связям с федеральными органами власти Игорем Сиротиным, директором компании «Винтегра проекты» Сергеем Карлявиным и Никитой Смуровым руководителем ООО «Отраслевые Порталы» и ООО «ВП Групп»). Их обвиняли в пособничестве в присвоении или растрате чужого имущества.

В результате Виктор Атаманюк получил 4 года условно и 300 тысяч рублей штрафа, Сергей Королявин – 4 года 6 месяцев в колонии, Никита Смуров – 3 года 6 месяцев в колонии, Алексей Цхе – 4 года условно, 300 тысяч рублей штрафа, Игорь Сиротин – 2 года условно, штраф 200 тысяч.