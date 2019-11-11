После трагедии в Нарьян-Маре амурские журналисты попытались проникнуть в детсады

В Свободном журналисты провели эксперимент. Они решили узнать, просто ли попасть в детские сады города постороннему человеку.

Эксперимент осуществили после трагического случая в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа. Там во время тихого часа в детский сад проник пьяный мужчина и зарезал шестилетнего мальчика. После этого в Амурской области пообещали усилить меры безопасности в детских садах и школах.

Журналисты в дневное время, когда в детсадах идет тихий час, отправились в детский сад № 12, расположенный в Свободном на улице Новый Быт. Территория садика огорожена деревянным забором, вход был свободен.

«Мы подошли к первой попавшейся двери с домофоном, на которой висит объявление: "Вход – строго по документам". Набрали номер группы и кнопку вызова. Строгий голос спросил: "Кто?". Недолго думая, ответили, что идем к заведующей. "Пароль" сработал – нас впустили в здание. С этого входа лестница в группу вела на второй этаж. Подниматься наверх не стали, а прошли прямо в коридор. На полпути нас окликнула воспитатель, которая нас и впустила: "Вы куда идете? Дети спят, а вы звоните!" – поругала нас женщина.

Из кабинета в коридор вышла и заведующая детским садом Елена Цацура. "А мы к вам с проверкой!" – с порога заявили мы и пояснили причину своего визита», – описывает визит Gzt-sv.ru.

Как отмечается, после трагедии в Нарьян-Маре в этом учреждении проводили профилактические беседы с работниками. По словам заведующей, внезапные проверки проводят и кураторы детсадов из управления образования. Однако журналисты констатируют, что в здание они попали без особых усилий.

«В первую очередь, в детских садах должно быть надежное ограждение территории – с калитками, электронными замками и ключами, – сказала Елена Цацура. – В Нарьян-Маре убийца также свободно зашел на территорию садика. Конечно, в нашем детском саду есть ответственные лица, которые спрашивают – кто звонит в домофон, к кому хотят пройти, администраторы проверяют документы у посетителей. Но даже если нанять охранника, который будет проверять документы и открывать все семь дверей, как только он услышит, что родитель пришел заключить договор с учреждением, он откроет и впустит посетителя. Ведь он не знает всех детей и тем более их родителей в лицо. Любой может представиться родителем и зайти в детсад. Пока в штатном расписании у нас таких людей нет, но, скорее всего, вопрос в дальнейшем будет рассмотрен на уровне области».

Как рассказала Елена Цацура, в детский сад можно попасть только через двери, оборудованные домофонами. В коридоре имеется тревожная кнопка с выходом на Росгвардию.

«Но, пожалуй, пока самым надежным способом обезопасить наших детей является контроль самих работников. А еще в детском саду устанавливаются 20 камер видеонаблюдения, которые будут работать в режиме онлайн. Во втором корпусе садика, который расположен в Дубовке на улице Звездной, также установят дорогостоящее оборудование. Пока же остается открытым вопрос, кто будет следить за происходящим на улице и внутри помещения. Скорее всего, говорит заведующая, этим займутся прачки, уборщицы и завхоз», – пишет издание.

«В этом году территория садика будет обнесена новым кованым забором, – поделилась планами заведующая. – Но пока электронного замка не будет. Закрывать будем на щеколду и цепочку».

На вопрос журналистов, как должны действовать воспитатели, если видят, что перед ними стоит неадекватный человек, Елена Владимировна рассказала, что в ее практике были случаи, когда приходилось пользоваться тревожной кнопкой, чтобы вызвать полицию нетрезвым родителям.

Второй детский сад, куда нанесли визит, – № 38, расположенный по улице 40-летия Октября, рядом с отделом полиции.

«(…) во время тихого часа во дворе находились нянечки. Мы прошли к центральному входу и позвонили в две группы. Никто не ответил. Няни, доделав свои дела на улице, подошли к нам, чтобы поинтересоваться, к кому мы пришли. Решили использовать старый "пароль", ответив, что идем к заведующей.

Следом за работницами садика заходить в здание мы не стали, дождавшись, когда закроется дверь с домофоном. Стали звонить опять, но снова никто не ответил. В это время открылась дверь, не оборудованная домофоном, на соседнем крылечке. Оттуда вышла другая нянечка, которая ответила, что попасть в группу можно через звонок в домофон.

Няня ушла, дверь осталась открытой. Мы нырнули в нее. На пороге нас уже ждали воспитатель и две няни, которые первыми встретили нас во дворе. "Мы же сказали, заходите через центральный вход, звоните в домофон, если вам к заведующей", – терпеливо объясняли они неизвестным личностям, то есть нам. Пришлось возвращаться и звонить в коридор. Открыли сразу, узнав, что идем к заведующей. Нина Ивановна Губаренко уже ждала нас возле входа.

Журналисты объяснили цель своего визита и попросили дать небольшое интервью. «В наш детский сад вы никогда не попадете просто так, – заявила заведующая. – Наши сотрудники всегда спросят, к кому вы пришли, встретят посетителя и проводят. Те двери, куда вы попали, оказались открыты лишь потому, что няня вышла на короткое время – вынести отходы из запасного выхода. Она вернется и закроет группу на засов изнутри. Всего в садике восемь входов, все оборудованы домофонами».

Как рассказала Нина Губаренко, в октябре этого года в детсаду установили видеонаблюдение, центральный пульт которого выведен на ответственного человека – работника сада. Он может наблюдать за происходящим как в здании, так и во дворе учреждения.

Более того, сама заведующая и ее заместитель установили специальные приложения в свои мобильные телефоны и также могут наблюдать за всеми в режиме онлайн. Журналисты убедились, что этот способ работает.

«Я могу теперь даже посмотреть, во сколько закрывает калитку сторож, – пояснила Нина Ивановна. – Сторожа работают в вечернее время, в садике есть и тревожная кнопка».

За свою многолетнюю практику работы в детсадах Свободного Нина Ивановна сама пользовалась тревожной кнопкой не один раз. Приходилось вызывать полицию как нетрезвым родителям, так и подросткам, распивающим спиртные напитки на территории. Как призналась заведующая, видеонаблюдение очень помогает в работе, но проконтролировать происходящее полностью невозможно. «В течение дня родители забирают своих чад то в бассейн, то на хоккей, то на танцы. Если записывать всех в журнал посещений – не хватит времени на основную работу», – объяснила она.

«Конечно, после этого случая мы еще раз проводили инструктажи и беседы по вопросу безопасности, и в дальнейшем будем говорить об этом неоднократно», – заверила журналистов Нина Ивановна.

«С начала этого года видеокамеры уже установлены в семи детских садиках Свободного – № 2, 7, 8, 9, 12, 13 и 38. Сейчас установка оборудования завершается в детских садиках № 10, 16 и 20. До конца года работа будет выполнена в полном объеме. Всего из городского бюджета на эти цели было выделено 1 миллион 409 тысяч рублей», – рассказал начальник управления образования администрации Свободного Виталий Булыгин. По его словам, все свободненские детсады оборудованы домофонами и тревожными кнопками, как и школы.

«Тревожные кнопки выведены на Росбезопасность, с этой организацией у нас заключен договор. Также сигнал дублируется и на Единую диспетчерскую службу», – пояснил Виталий Владимирович.

После случая в Нарьян-Маре согласно дополнительному приказу начальника управления в образовательных учреждениях Свободного были усилены меры безопасности, особенно по пропускному режиму. Также с педагогами проведены инструктажи по дополнительным мерам безопасности – закрытию дополнительных дверей в подвалах, подсобных помещениях, чердаках, проникновению транспорта на территории образовательных учреждений и другим.

«Помимо того, что кураторы детских садов проверяют детские сады в различных направлениях – по питанию, чистоте территорий, антитеррористическому направлению и другим, – я лично выезжаю в образовательные учреждения, чтобы проверить пропускной режим, – пояснил Виталий Булыгин. – Такие события, как случай в Нарьян-Маре, заставляют еще раз задуматься всех, в том числе и тех, кто несет персональную ответственность, о безопасности наших детей».

Фото: gzt-sv.ru