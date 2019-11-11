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11ноября
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сегодня, 10:33 0

Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда

Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда
Фото: instagram.com/emilia_clarke/?utm_source=ig_embed

Британская актриса Эмилия Кларк хочет сыграть роль Джеймса Бонда. Об этом актриса рассказала в интервью журналу Empire.

В апреле 2020 года в прокат выйдет 25 фильм «бондианы» «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли. Известно, что в следующей картине Крейг не будет играть агента 007.

В фильме «Не время умирать» исполнительницей главной женской роли будет чернокожая британская актриса Лашана Линч. В отличие от прежних картин, она сыграет не девушку Бонда, а еще одного агента MI6.

Отвечая на вопрос о желании стать новым Бондом после ухода Крейга, Эмилия Кларк заявила, что готова к этому. «Да, конечно же, да! Джеймс Бонд – одна из тех франшиз, в которых всегда будет круто участвовать. Вы можете буквально создать самого нахального Джеймса Бонда в мире, и это все равно будет здорово», – сказала Эмилия.

В 2016 году актриса уже выражала желание сыграть агента 007, сообщает «360». «Я бы хотела сыграть Джейн Бонд. И своим партнером я вижу только Леонардо Ди Каприо, в этом нет никаких сомнений», – заявила тогда Кларк.

О возможности снять женщину в роли Бонда заговорили из-за раздумий Крэйга участвовать в очередном фильме «бондианы». Фанаты американской актрисы Джиллиан Андерсон даже подготовили трейлер потенциального фильма с ее участием. Она похвалила их за эту идею.

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#ТВ #шоу-бизнес

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