Топ 10 нужных всем вещей, стоимостью не дороже 1 500 рублей

Долгожданный день 11.11 настал! Многие его ждали – всемирный день распродаж. Решили вам рассказать о полезных в обиходе гаджетах. Цена более чем приемлема – не выше 1 500 рублей. И, заказав их сегодня, в течение месяца они будут в ваших руках. Подойдут и для личного использования, и как подарок – здесь решайте сами. Но, однозначно, без дела валяться в темном углу они не будут. Упор сделали на известную многим фирму Xiaomi. Пользуйтесь ссылками и не благодарите. Если что-то из перечисленного вами уже используется, делитесь впечатлениями.

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, 249 РУБЛЕЙ

«Где шнур от зарядного устройства?!» – Практически в каждой квартире этот вопрос хотя бы единожды, но задавался. Чтобы он больше не возникал, есть удобное и недорогое приспособление. Сам органайзер на липкой ленте клеится к любой поверхности. И для него в наборе есть три держателя с разным разъемом для шнуров. Это реально очень удобная и незаменимая в обиходе вещь.

НАУШНИКИ ДЛЯ СНА, 810 РУБЛЕЙ

Этот умный гаджет не имеет никакого отношения к фирме Xiaomi, но просто обязан быть в нашей подборке! Уверены, о нем мало кто слышал. И он может стать как хорошим другом для вас, так и отличным подарком для близких. У этих наушников есть несколько преимуществ. Во-первых, они имеют звукоизляцию, поэтому сможете уснуть в любом шумном месте. Во-вторых, можете засыпать под музыку, которая отключится, как только вы войдете в определенную фазу сна. Также можно настроить пробуждение естественным образом: наушники разбудят вас тогда, когда вы находитесь в самой легкой части сна.

ПОМПА ДЛЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ, 665 РУБЛЕЙ

Заказываете бутилированную воду – меняйте пластиковую помпу с неудобной кнопкой на стильную с сенсорной! Тем более что цена сегодня таковой по цене помп, которые продают фирмы по доставке бутилированной воды. Хватит давить с усилием на кнопку, когда можно легким прикосновением к сенсору налить воды в стакан или чайник.

ДЕЗИНФЕКТОР ЗУБНЫХ ЩЕТОК, 1 223 РУБЛЯ

Все мы знаем, как быстро зубные щетки собирают на себя микробы. Поэтому не зря говорят, что их нужно регулярно менять! Фирма Xiaomi пошла дальше и выпустила дезинфектор для зубных щеток. Очень полезный гаджет для тех, кто озабочен здоровьем и чистотой полости своего рта.

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА И СВЕТИЛЬНИК, 827 РУБЛЕЙ

Фирму Xiaomi невозможно не любить. Мало того что она выпускает весьма полезные вещи, так еще и к дизайну каждой особый подход. Вы только посмотрите на эти милые светильники-олени. Они же еще и увлажнители воздуха.

ПОРТАТИВНАЯ МИНИ-СОКОВЫЖИМАЛКА, 1 225 РУБЛЕЙ

Уверены, что этот гаджет точно оценят приверженцы здорового образа жизни. Вес соковыжималки всего 360 граммов, а бутылочка изготовлена из материала, из которого делают бутылочки для детей.

ЩЕТКА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, 463 РУБЛЯ

О питомцах своих забывать не нужно! Специально для них нашли щетку. Принесет удовольствие как вашему мохнатому другу, так и вам: удалить шерсть с нее можно беспрепятственно, нажав на кнопочку, которая выдвигает пластину, а та в свою очередь «выталкивает» с зубьев щетки шерсть.

НАСТОЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ, 825 РУБЛЕЙ

У каждой девушки/женщины должно быть стильное и удобное зеркало. А если у него есть еще и подсветка, то оно становится незаменимым помощником для прекрасных дам! Приобретайте себе или в подарок.

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ, 1 212 РУБЛЕЙ

Как приятно в конце дня расслабить мышцы шеи... И для этого не обязательно бежать к массажисту, достаточно иметь своего. Цена его невысока. А пользы предостаточно.

КАРМАННЫЙ ПРИНТЕР, 4 302 РУБЛЯ

Никак не можем обойти стороной данный гаджет. Да, его цена высока, но он позволяет с легкостью распечатывать фотографии с телефона! Которые, кстати, можно использовать и как фотонаклейки. А еще, при желании, во время распечатывания фото вы можете записывать или загружать любое аудио. Далее через приложение сканируете фото и можете услышать за кадром голос или музыку. Круто же!