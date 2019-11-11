Упорство привело благовещенского автомобилиста в колонию строгого режима

Благовещенский водитель четыре раза отказывался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В итоге мужчина оказался на скамье подсудимых и получил реальный срок.

Уголовное дело в отношении водителя – ранее судимого – рассмотрел Благовещенский городской суд. Мужчина обвинялся в нарушении правил дорожного движения, которые он допустил, будучи подвергнутым административному наказанию.

Первый раз автомобилист был осужден в феврале 2016 года. Тогда он получил 200 часов обязательных работ и лишился водительского удостоверения на два года и восемь месяцев.

В апреле текущего года инспекторы ГИБДД, дежурившие на стационарном посту возле моста, остановили «тойоту». Водителя направили на медосвидетельствование в областной наркодиспансер. Там он отказался пройти исследование, тем самым признав себя находящимся в состоянии опьянения. В этом же месяце его еще раз остановили – на этот раз в Благовещенске на улице Шафира. И снова упорный водитель не стал проходить медосвидетельствование.

Третий раз нарушителя поймали в мае – на Студенческой. События в очередной раз прошли по привычному сценарию. Четвертая остановка и последнее требование полицейских пройти медосвидетельствование произошли в июне. И на этот раз водитель остался верен себе: медицинское освидетельствование не прошел, вновь признав себя находящимся в состоянии опьянения.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый в ходе дознания заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также состояние здоровья подсудимого. Обстоятельством, отягчающим наказание, признан рецидив преступлений.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, автомобилист признан виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. После освобождения в течение трех лет мужчине не должен садиться за руль. После оглашения приговора осужденного взяли под стражу в зале суда.