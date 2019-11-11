Кража на перроне привела жителя Свободного на скамью подсудимых

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В Свободном осудили местного жителя, обвинявшегося в краже. Преступление горожанин совершил на перроне вокзала.

Судом установлено, что в июле 2019 года 40-летний мужчина, находясь на перроне вокзала станции Свободный, увидел у входа на железнодорожный вокзал дорожную сумку и похитил ее, причинив владельцу значительный материальный ущерб. После совершения кражи злоумышленник скрылся с места преступления, а похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

При вынесении обвинительного приговора суд принял во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание: явку с повинной, признание вины горожанином. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.