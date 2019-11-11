Импорт из России в Хэйхэ сократился из-за упавшего спроса на сою и пиломатериалы

Общий внешний товарооборот пограничного с Россией города за три квартала 2019 года составил 2,94 миллиарда юаней, что на 9,2 % меньше, чем годом ранее. Импорт в Китай через Хэйхэ составил 1,92 миллиарда юаней, а экспорт составил 1,02 миллиарда юаней. Более 90 % внешнего товарооборота Хэйхэ за этот период пришлось на Россию.

Управление коммерции Хэйхэ отмечает, что сокращение импорта за минувшие три квартала связано прежде всего с сокращением спроса на традиционно импортируемые через Хэйхэ сою и пиломатериалы, пишет biang.ru.

«Кроме того, часть предприятий, занимающихся внешнеторговой экономической деятельностью, переместились из Хэйхэ в другие регионы провинции Хэйлунцзян», – отметили в управлении.