В Благовещенске пропал мужчина с татуировкой на руке

Фото: instagram.com/kriminal.blg

В Благовещенске идут поиски пропавшего мужчины. 36-летний Сергей Кривогубов утром 8 ноября ушел из дома, и пока его местонахождение неизвестно.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» Наталья, супруга Сергея, при себе у мужчины не было мобильного телефона, так что связаться с ним нельзя. Горожанка обратилась в полицию.

На момент ухода Сергей был одет: шапка-ушанка, синий зимний пуховик, синее трико и синие кроссовки. Особая примета – на руке есть татуировка в виде карт.

Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении горожанина, просят связаться с Натальей Владимировной по телефону 8-924-677-06-20.