В московском центре культуры запретили спектакль «Чиполлино»: обзор прессы

Почему в РФ провалилась правительственная программа «Стратегия-2020»; чей автомобиль пытался угнать по незнанию житель Омска; сколько россиян ведут здоровый образ жизни. Об этом в обзоре прессы рассказал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Для начала «Российская газета», рассказавшая о том, что лишь 12 % населения России ведут здоровый образ жизни. Это, конечно, не означает, что остальные 88 % населения неумеренно пьют, курят (и не только табак), чревоугодничают и предаются разврату. Нет, конечно, но мысли такие приходят. Жаль, в опросе Росстата, на который ссылается главная газета страны, не указывается, задавался ли вопрос, кто кому завидует: праведники неправедникам или неправедники праведникам. Среди самых «здоровых» регионов – Ингушетия и Крым. А вот меньше всего занимаются здоровьем (то есть, больше всего нездоровьем) – в Чукотском автономном округе.

Напишут же такое

В «Мире новостей» прочитал о том, что директор московского центра культуры Анжелика Петрова запретила детскую постановку по мотивам повести-сказки Джанни Родари «Приключения Чиполлино» – она сочла ее политической сатирой. «Мотивы озвучены следующие: такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать, она приносит свои извинения», – написал в Facebook режиссер спектакля. Более того, Петрова пообещала наказать сотрудников, которые пропустили постановку. Получается, во всех отрицательных героях книги она увидела… Впрочем, кого она увидела, между кем провела параллели, в газете предусмотрительно не говорится.

Подошел в мыслях к своей домашней полке с детскими книгами. Ужаснулся. Вот-вот посадят.

Полный абзац

Кстати, о книгах. «Панорама» рассказала о том, что в государственной юридической академии Кыргызстана студентов учат по учебнику «История кыргызов и Кыргызстана», в котором черным по белому написано, что Чингисхан, Ленин и Гитлер были кыргызами. Как утверждает автор издания Саит Омурзаков, настоящая фамилия вождя мирового пролетариата была вовсе не Ульянов, а Уланов. С фамилией лидера немецких фашистов в учебнике полный порядок, зато звали его, оказывается, не Адольф, а Адыл.

Сожалею, что ничего не сказано о новейшей истории Кыргызстана. Интересно, как по-кыргызски звучит имя, ну, например, Дмитрий. А впрочем, вряд ли этому имени там уделяют внимание. Не орёл, однако.

Очень интересно

Завершив орнитологическую тему, перехожу к «Комсомольской правде», где публикуют исследование, почему провалилась правительственная программа «Стратегия-2020», разработанная еще в 2007 году. В ее первых строках было сказано: «Уровень доходов и качество жизни россиян к 2020 году достигнет показателей, характерных для развитых экономик». Далее красивые формулировки опускаю, назову простым языком, что зарплата должна достичь 2 700 долларов США, что средняя пенсия составит 3 прожиточных минимума (сегодня это примерно 30 000 рублей), что страна войдет в пятерку крупнейших экономик мира.

Справедливости ради, говорится и о том, чего удалось достичь. Например, стал стабильным курс рубля. Например, провели пенсионную реформу. Например, вступили в ВТО. Правда, пишет газета, не понятно, для чего.

На посошок

И, чтобы вы уж совсем не впали в депрессию после сообщений о несостоявшейся пенсии и о необходимости читать детские книжки с фонарем под одеялом (хотя вряд ли это вас спасет), расскажу веселую историю о том, как житель Омска попытался угнать автомобиль. Увидев припаркованный в темном месте «жигуль», парень решил воспользоваться им – захотел прокатиться к подружке. Пригнувшись, чтобы его случайно не увидели из окон близстоящих домов, он попытался открыть дверь авто, что с первого раза не получилось. Тогда он воспользовался случайно оказавшейся у него отверткой, которой он с одного удара сломал замок и открыл-таки дверцу. Он очень удивился, когда увидел с интересом наблюдающих за его действиями сотрудников уголовного розыска – машина была полицейской.

Вот так, не отходя от кассы правоохранители заработали по меньшей мере благодарность. И посоветовав вам быть бдительными и внимательными, прощаюсь.