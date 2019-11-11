Уборка Благовещенска от снега стартовала ночью

Фото: администрация г. Благовещенска

В ночную смену бригады ГСТК очищали Благовещенск от снега. Шли работы по уборке прилотковой части дорог, заметанию пешеходных переходов и очистке автобусных остановок и тротуаров.

Кроме этого, рабочие проводили механизированное заметание дорожного полотна. По информации администрации Благовещенска, в работах было задействовано 10 дорожных рабочих и 16 единиц спецтехники.

Как сообщало Амур.инфо, синоптики прогнозировали, что 11 ноября в Амурской области выпадет снег как на юге, так и на севере региона. Водителей предупреждают, что на дорогах области и Благовещенска – снежный накат, местами гололедица.