В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения пассажирки

Вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» совершил самолет, который летел из Челябинска в Сочи. Это произошло из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании.

Женщину сняли с борта. В пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры сообщили, что пассажирку высадили из самолета, за то, что она курила в туалете электронные сигареты, сообщает «Интерфакс».

По данным представителя пресс-службы, это женщина 1988 года рождения. Вынужденную посадку произвел Боинг 738 рейса Челябинск – Сочи авиакомпании «Победа».