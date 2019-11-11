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11ноября
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сегодня, 07:13 0

В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения пассажирки

В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения пассажирки
Фото: pixabay.com

Вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» совершил самолет, который летел из Челябинска в Сочи. Это произошло из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании.

Женщину сняли с борта. В пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры сообщили, что пассажирку высадили из самолета, за то, что она курила в туалете электронные сигареты, сообщает «Интерфакс».

По данным представителя пресс-службы, это женщина 1988 года рождения. Вынужденную посадку произвел Боинг 738 рейса Челябинск – Сочи авиакомпании «Победа».

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#происшествия #транспорт

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