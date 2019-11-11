Гороскоп 11 ноября: Тельцы займутся своим питанием, а Козерогов ждет успех

Восход Солнца: 07:36

Заход Солнца: 16:51

Солнце в Скорпионе.

Овен. Сегодня Вам может вдруг показаться, что все потеряло смысл, но скоро тучи разойдутся и Вы выясните все мучившие вас вопросы, отношения с близкими станут понятными и гармоничными. Возможно, пройдет не очень много времени, и Вы, вернувшись к своим прежним проблемам, увидите, что они решились сами по себе.

Телец. Обратите внимание на качество питания. Звезды рекомендуют следить за своей диетой. День благоприятен для физических нагрузок, активного отдыха, водных процедур. Вероятны небольшие проблемы с родственниками или друзьями. Проявите великодушие и щедрость.

Близнецы. Этот день посвятите профилактическим и упреждающим мероприятиям. Вероятно, что в скором времени у Вас появятся сильные конкуренты и недоброжелатели. От Близнецов требуется предусмотрительность и решительные действия. Постарайтесь не поддерживать пустых разговоров, споров и дискуссий.

Рак. Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Благоприятен отдых в кругу семьи, путешествия, общение с детьми.От вашей сдержанности и осмотрительности в поведении будут зависеть дальнейшие финансовые успехи, отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом.

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Лев. Вам скорее всего посчастливится решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на что, Вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении всей жизни. Признание и успех не обойдут вас стороной. Этот день надолго останется в памяти.

Дева. Сатанинский день. Вероятность неудач в сфере профессиональной деятельности, финансовых потерь или разрыва дипломатических отношений с партнером очень велика. Необходимы ответственность, противостояние соблазнам и искушениям, воздержание. Сегодня Ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Следите за приметами и правильно их анализируйте.

Весы. Неблагоприятный день для деловой активности. Ни в коем случае сами не делайте в этот период никаких крупных капиталовложений. Вероятны конфликты с внешним окружением, нежелание подчиняться неписаным законам коллектива.

Скорпион. День отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. В целом благоприятный день, однако звезды предупреждают, что стремление к риску или нежелание заботиться о своем здоровье может отрицательно сказаться на самочувствии, а излишняя прямолинейность может негативно отразиться на отношениях с ближним окружением. Из-за неблагоприятного расположения планет домашние хлопоты или бытовые проблемы займут все ваше время, однако заметных результатов скорее всего не будет.

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Стрелец. Опасный день. Суета и спешка при решении любых вопросов будут подталкивать к ошибкам, непродуманным действиям. Неблагоприятный день для общения: взаимопонимание и желание найти компромисс почти полностью отсутствуют. Избыток внутренней энергии может обернуться гневом из-за малейшего критического замечания в Ваш адрес. Воздержитесь от любых активных действий, продиктованных эмоциями.

Козерог. День постижения новых истин, проявления творческого потенциала, благоприятный для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. Если сегодня Вам предложат новое дело, соглашайтесь — звезды сулят успех и процветание в любых начинаниях. Возможно новое знакомство, которое со временем перерастет в серьезные отношения.

Водолей. Один из «чистых» дней, благоприятных для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений с друзьями или в кругу семьи. Не рекомендуются физические нагрузки, рискованные предприятия и употребление животной пищи.

Рыбы. День символизирует получение сокровенных знаний, профессиональный рост, развитие карьеры. Контакты на службе со всеми складываются удачно. Вы блеснете сегодня чем-то особенным, укрепив тем самым свой авторитет. У наиболее активных Рыб бюджет медленно, но верно улучшается. Вторую половину дня посвятите физическим нагрузкам, массажу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев