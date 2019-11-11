Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября: Рыбам стоит воздержаться от поездок, у Близнецов бытовые хлопоты

Общий астрологический прогноз на неделю с 11 ноября по 17 для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе для Овнов самыми главными качествами будет не только терпение, но и умение находит компромиссные решения даже в самых запутанных ситуациях.

Телец. Образовательный процесс увлечет большинство Тельцов на этой неделе. Кто-то отправится в путешествия или получит результаты в дальних краях. Результаты будут весьма спорного характера.

Близнецы. На фортуну надейтесь, а сами не плошайте – этот звездный совет пригодится Близнецам в решении финансовых вопросов. Всю неделю вас будут одолевать сомнения – отбросьте комплексы, и вспомните о том, что удачливые люди не боятся рисковать. Но к выходным дела будут в порядке, и на Вас навалятся приятные бытовые хлопоты.

Рак. Вы невероятно энергичны, не всегда последовательны, но всегда быстро находите правильное продолжение для любой ситуации. Несмотря на жгучее желание побыстрее достичь поставленной цели, периодически все же заставляйте себя возвращаться немного назад и приводить в порядок то, что осталось незаконченным. Иначе в итоге ворох незавершенки спутает Вас по рукам и ногам.

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Лев. В начале недели партнерские отношения Львов нельзя назвать благополучными. Вы не можете быть вполне уверены, что с Вами ведут честные и открытые отношения. По некоторым вопросам Львы не смогут добиться ясного ответа.

Дева. У Дев эта неделя, скорее всего, будет связана с активизацией любовных отношений. Если ваш роман начался совсем недавно, не торопите события. Пусть все идёт своим чередом. Начинать сексуальные отношения на этой неделе – значит подвергать свои чувства риску разочарования.

Весы. На этой неделе есть вероятность неудачной поездки. Так что если Вы планировали куда-то отправиться, то лучше перенести вояж на более благоприятный момент. Это особенно актуально для передвижений, связанных с творчеством и с посещением далеко живущих от Вас друзей.

Скорпион. На этой неделе Вы будете работать в качестве генератора идей и много ездить по делам. Вопреки ожиданиям личный вопрос останется нерешенным, ибо партнер пока не решит, сказать Вам «да», или «нет» и все время будет что-то взвешивать, взвешивать… Сюрпризы посыплются, как из рога изобилия, но отнюдь не все они будут иметь знак «плюс». И только Ваша находчивость и изобретательность позволят с честью выйти из нескольких подряд щекотливых ситуаций. Зато потом будет, что рассказать.

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Стрелец. У Стрельцов на этой неделе ожидаются успехи в карьере, а также в достижении любых поставленных целей. Для этого старайтесь действовать мягче. Внимание и тактичность, обходительность и приятные манеры поведения – все это привлечет к Вам симпатии окружающих, которые с удовольствием станут помогать Вам.

Козерог. Козероги на этой неделе будут вполне довольны тем, как развиваются их партнерские отношения. Супружеская связь укрепляется во многом за счет взаимопонимания и физического влечения партнеров.

Водолей. В начале недели Водолей сможет удачно заработать на прошлых связях. Хотя заработанное быстро исчезнет. Как будто провалится. Дети Водолеев успешны на своей работе и им там комфортно, особенно уже освоившимся и занятым какими-то прошлыми целями.

Рыбы. Рыбам в первой половине недели звезды не советуют планировать новых знакомств и воздерживаться от поездок. Также это не лучшее время для обмена информацией, переписки по электронной почте и общения на форумах и в социальных сетях.

Астролог: Вальдемар Небоходцев