В Благовещенске ночью молодые люди пытались слить бензин из авто (видео)

В Благовещенске несколько молодых людей взламывали крышки бензобаков на припаркованных авто, чтобы слить бензин. Происходящее попало на наружные камеры видеонаблюдения. Видео опубликовал один из пабликов в Инстаграме.

«В Благовещенске, в ночь с 06.11.19 на 07.11.19 в 2:35 молодые парни на автомобиле Mazda Proceed Levante ездили по дворам многоквартирных домов и взламывали крышки бензобаков на отечественных автомобилях с целью слить бензин», – сообщается в посте.

Как отмечают комментирующие видео, это произошло на Тайване. Судя по видео, завершить задуманное одному из предприимчивых благовещенцев помешал проходящий мужчина. Заметив неладное, он пошел в сторону автомобиля, где пытались слить топливо, и спугнул воришку. Тот подбежал к авто напарника, сел, и они скрылись.

Видео: kriminal.blg