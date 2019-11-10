Почему нужно работать с сертифицированным агентством недвижимости?
Напомним, что сертификация агентства недвижимости - дело добровольное, и на законодательном уровне запретов на работу без сертификата - нет. Так если государство не запрещает работать без сертификата, важно ли его наличие?
Сертификат - подтверждение того, что агентство работает по Национальному стандарту оказания брокерских услуг. А значит:
- Деятельность агентства недвижимости застрахована
- Сотрудники обучены, прошли аттестацию и в штате агентства работает юрист (а то и не один)
- Все документы компании проверены специальной комиссией
- У компании есть свой или арендуемый офис, отвечающий требованиям Нацстандарта
- В случае недовольства работой компании можно решить с ней спор в досудебном порядке.
Проверить, сертифицирована ли компания, можно в Едином реестре - http://reestr.rgr.ru
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