Борцы из Тамбовского района завоевали медали на всероссийском турнире

Во Владивостоке на протяжении двух дней, 9 и 10 ноября, проходил четвертый Всероссийский турнир по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие 7 юных спортсменов из Тамбовского района. Пятеро из них стали победителями и призерами.

Об этом в своем инстаграм-аккаунте пишет газета села Константиновка «Заря Амура».

«Честь нашего района защищали семь воспитанников тренера константиновской ДЮСШ Артёма Свищёва, пятеро из них стали победителями и призёрами турнира. Так, в своих весовых категориях первое место занял Аким Фомин, вторые – Максим Чернов и Юрий Горлов, уступивший в финале лишь призёру первенства мира и Европы из Армении, третьи – Илья Гладышев и Андрей Стрик. Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов», – говорится в публикации.

Турнир посвящен памяти мастера спорта СССР Гусейна Асалиева. Участие в нем приняли около пятисот спортсменов из всех регионов Дальнего Востока, а также из Азербайджана, Армении, Китая и Монголии.