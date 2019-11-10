Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:13 0

Борцы из Тамбовского района завоевали медали на всероссийском турнире

Борцы из Тамбовского района завоевали медали на всероссийском турнире
Фото: instagram.com/p/B4rZwwulEbb/

Во Владивостоке на протяжении двух дней, 9 и 10 ноября, проходил четвертый Всероссийский турнир по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие 7 юных спортсменов из Тамбовского района. Пятеро из них стали победителями и призерами.

Об этом в своем инстаграм-аккаунте пишет газета села Константиновка «Заря Амура».

«Честь нашего района защищали семь воспитанников тренера константиновской ДЮСШ Артёма Свищёва, пятеро из них стали победителями и призёрами турнира. Так, в своих весовых категориях первое место занял Аким Фомин, вторые – Максим Чернов и Юрий Горлов, уступивший в финале лишь призёру первенства мира и Европы из Армении, третьи – Илья Гладышев и Андрей Стрик. Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов», – говорится в публикации.

Турнир посвящен памяти мастера спорта СССР Гусейна Асалиева. Участие в нем приняли около пятисот спортсменов из всех регионов Дальнего Востока, а также из Азербайджана, Армении, Китая и Монголии.

Просмотров всего: 33

#Дальний Восток #спорт

распечатать


Происшествия 6

Ночные автогонки на Сахалине закончились гибелью участников
Общество 3

В армии устроят дни национальной кухни с блюдами коренных народов Дальнего Востока
Спорт 1

В Амурской области двое борцов и каратист получили звание мастера спорта
Общество 14

Денис Лисов, вырвавший дочерей у шведской ювенальной юстиции, вернулся в Хабаровск
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь