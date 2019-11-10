Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.

На неделе с 21 по 27 октября дизтопливо подорожало на 13 копеек, цены на бензин не изменились. По данным статистического ведомства, к 5 ноября средние розничные цены на бензин марки Аи-92 увеличились на 1 копейку – до 42,27 рубля за литр, Аи-95 также на 1 копейку – до 45,74 рубля, на Аи-98 – выросли на 2 копейки, до 51,68 рубля за литр.

За тот же период зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 23 субъектах РФ, наибольшее в Красноярске, Владивостоке и Хабаровске – на 0,5 %. Снижение цен на бензин отмечалось в 9 субъектах РФ, наибольшее в Краснодаре – на 0,3 %.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин не изменились.

В конце июня 2019 года истекли соглашения нефтяных компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива, которые предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6 % (исключая увеличение до 1,7 % в рознице с января из-за роста НДС). После окончания соглашений сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы, пишет «РИА Новости».

Как ранее сообщало Амур.инфо, в Благовещенске цены на топливо выросли второй раз за осень. Амурский УФАС подтвердил повышение цен в регионе. Зафиксирован рост стоимости бензина марки АИ-92 на 0,5 % и АИ-95 на 0,6%, дизельное топливо зимнее – 3,4 %.