В Тынде судебные приставы разыскивают трех должников

Фото: Отдел судебных приставов по Тындинскому району

Отдел судебных приставов по Тындинскому району разыскивает должников. Они уклоняются от уплаты судебных штрафов, а также алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Приставы ищут Аскара Задгириевича Карабалинова, 10.09.1986 года рождения, Олесю Николаевну Сунагатуллину, 22.02.1990 года рождения, Дмитрия Алексеевича Спиченкова, 25.05.1980 года рождения, сообщает сайт газеты «БАМ». Всех, кому что-либо известно об этих гражданах, просят сообщить в отдел судебных приставов по Тындинскому району по телефонам: 4-17-51, 4-90-34.

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#Тында

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Любовь Чуприна