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10ноября
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сегодня, 17:45 0

На БАМе испытывают новые магистральные локомотивы

На БАМе испытывают новые магистральные локомотивы
Фото: ukbmz.ru

В эксплуатационном локомотивном депо Тынды стартовал второй этап испытаний новых магистральных локомотивов серии 2ТЭ25км. Тепловозы под номерами 53, 140 и 141, прибывшие на БАМ с Брянского завода, отлично показали себя на участках Тында – Беркакит, Тында – Сковородино и Тында – Хани.

Теперь испытания продолжаются на восточном плече Таксимо – Комсомольск-на-Амуре с весом 5 600 тонн.

Как отмечает главный инженер депо, эти тепловозы мощнее и надёжнее «Витязей», не буксуют. Они продемонстрировали высокую производительность в условиях сложного профиля пути и снегопадов. На подъёмах локомотивы идут со скоростью 28 километров в час, что выше показателей «Витязей» на 4 километра в час, сообщается на сайте газеты «БАМ».

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#транспорт #Тында

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