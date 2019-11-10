В Благовещенске горит частная постройка (видео)
Вечером 10 ноября в Благовещенске в районе КПП загорелась частная хозяйственная постройка. Информация об этом вместе с видео появилась в Инстаграме. В амурском управлении МЧС информацию о пожаре подтвердили.
«На Мостовой между 50-летия Октября и Островского по ходу дом частный горит. Кипиш какой-то вообще», – рассказывает автор видео.
Возгорание произошло по адресу: улица 50-летия Октября, 153/7, сообщил информагентству оперативный дежурный амурского МЧС. На месте работают пожарные.
Видео: dpskontrol_28rus
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