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В Благовещенске горит частная постройка (видео)

В Благовещенске горит частная постройка (видео)
Фото: Скриншот видео

Вечером 10 ноября в Благовещенске в районе КПП загорелась частная хозяйственная постройка. Информация об этом вместе с видео появилась в Инстаграме. В амурском управлении МЧС информацию о пожаре подтвердили.

«На Мостовой между 50-летия Октября и Островского по ходу дом частный горит. Кипиш какой-то вообще», – рассказывает автор видео.

Возгорание произошло по адресу: улица 50-летия Октября, 153/7, сообщил информагентству оперативный дежурный амурского МЧС. На месте работают пожарные.

Видео: dpskontrol_28rus

Просмотров всего: 309

#пожары

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