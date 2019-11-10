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10ноября
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сегодня, 16:40 5

Ночные автогонки на Сахалине закончились гибелью участников

Ночные автогонки на Сахалине закончились гибелью участников
Фото: Sakhalin.info

В городе Поронайск Сахалинской области произошло смертельное ДТП. ЧП случилось, когда водители двух автомобилей решили устроить гонки по ночным улицам города.

Один из участников не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево. В результате водитель и два пассажира погибли на месте, еще один находившийся в машине человек был доставлен в реанимацию. По неподтвержденной информации, позднее он умер в больнице, пишет «Лента.ру».

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#Дальний Восток #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    Ну есть же хорошие новости , спасибо )))

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Дереву-почетную грамоту! За защиту города!

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад



    закончились гибелью участников



    Повезло.

    А могли бы и непричастные погибнуть.

  • alex 3

    alex 3
    14 минут назад

    Винт Дизель!?

  • ay

    ay
    4 минуты назад

    Раз решили погонять - значит осознавали меру опасности и ответственности.

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