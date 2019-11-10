Ночные автогонки на Сахалине закончились гибелью участников

Фото: Sakhalin.info

В городе Поронайск Сахалинской области произошло смертельное ДТП. ЧП случилось, когда водители двух автомобилей решили устроить гонки по ночным улицам города.

Один из участников не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево. В результате водитель и два пассажира погибли на месте, еще один находившийся в машине человек был доставлен в реанимацию. По неподтвержденной информации, позднее он умер в больнице, пишет «Лента.ру».