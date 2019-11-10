Василий Орлов о школьном питании: суммы надо увеличивать

Губернатор Амурской области Василий Орлов подвел итоги уходящей недели. Сделал он это, по традиции, в своем инстаграм-аккаунте. Глава региона поздравил всех причастных амурчан с Днем сотрудников ОВД, рассказал о подключении школ к высокоскоростному интернету, затронул и тему школьного питания.

«Сегодня День сотрудников органов внутренних дел. Хотел бы поздравить действующих сотрудников и ветеранов ОВД с этим праздником. Пусть все тревоги будут только учебными! Успехов вам в дальнейшей службе, понимания в семье, и главное, всегда возвращайтесь без потерь», – написал глава области.

Он также напомнил о том, что на этой неделе минвостокразвития внесло проект указа президента РФ «О Национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года до 2035 года». Проект указа доработан в соответствии с поручением президента, данным на ВЭФ.

«Очень надеюсь, что и предложения амурчан в ней будут учтены – от нас на этапе разработки документа поступило более 25 тысяч предложений», – отметил Орлов.

Следующие две темы, которые раскрыл губернатор коснулись амурских школ. Образовательные учреждения начали подключать к высокоскоростному интернету. Одной из первых, получивших доступ к интернету со скоростью минимум 50 мегабит в секунду, стала школа в селе Садовое Тамбовского района. К школе провели специальную волоконно-оптическую линию связи. До конца года такой же доступ к сети получат 68 школ.

Губернатор высказался о бесплатных завтраках, которыми кормят учеников начальных классов.

«С 1 октября мы начали за счет бюджета кормить детей начальной школы. Не могу сказать, что абсолютно доволен тем, как это везде происходит. И суммы надо увеличивать. Но мы начали, теперь будем "рихтовать". На этой неделе уже немного увеличили финансирование. В случае необходимости будем вносить поправки в законодательство области для изменения сумм на эту статью расходов», – заявил Василий Александрович.

Подытожил Орлов тем, что рассказал о системе обращений амурчан к региональным властям. «На прошлой неделе мы сделали анализ обращений граждан за 10 месяцев работы. Впервые обращения в электронной форме превысили все остальные. Это связано с тем, что с мая 2019 года на официальных сайтах практически всех органов госвласти внедрена специальная унифицированная форма электронного документа. Постепенно документальные рутинные дела перемещаются в интернет. Удобно, что тут скажешь», – написал глава области