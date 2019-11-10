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Василий Орлов о школьном питании: суммы надо увеличивать

Василий Орлов о школьном питании: суммы надо увеличивать

Губернатор Амурской области Василий Орлов подвел итоги уходящей недели. Сделал он это, по традиции, в своем инстаграм-аккаунте. Глава региона поздравил всех причастных амурчан с Днем сотрудников ОВД, рассказал о подключении школ к высокоскоростному интернету, затронул и тему школьного питания.

«Сегодня День сотрудников органов внутренних дел. Хотел бы поздравить действующих сотрудников и ветеранов ОВД с этим праздником. Пусть все тревоги будут только учебными! Успехов вам в дальнейшей службе, понимания в семье, и главное, всегда возвращайтесь без потерь», – написал глава области.

Он также напомнил о том, что на этой неделе минвостокразвития внесло проект указа президента РФ «О Национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года до 2035 года». Проект указа доработан в соответствии с поручением президента, данным на ВЭФ.

«Очень надеюсь, что и предложения амурчан в ней будут учтены – от нас на этапе разработки документа поступило более 25 тысяч предложений», – отметил Орлов.

Следующие две темы, которые раскрыл губернатор коснулись амурских школ. Образовательные учреждения начали подключать к высокоскоростному интернету. Одной из первых, получивших доступ к интернету со скоростью минимум 50 мегабит в секунду, стала школа в селе Садовое Тамбовского района. К школе провели специальную волоконно-оптическую линию связи. До конца года такой же доступ к сети получат 68 школ.

Губернатор высказался о бесплатных завтраках, которыми кормят учеников начальных классов.

«С 1 октября мы начали за счет бюджета кормить детей начальной школы. Не могу сказать, что абсолютно доволен тем, как это везде происходит. И суммы надо увеличивать. Но мы начали, теперь будем "рихтовать". На этой неделе уже немного увеличили финансирование. В случае необходимости будем вносить поправки в законодательство области для изменения сумм на эту статью расходов», – заявил Василий Александрович.

Подытожил Орлов тем, что рассказал о системе обращений амурчан к региональным властям. «На прошлой неделе мы сделали анализ обращений граждан за 10 месяцев работы. Впервые обращения в электронной форме превысили все остальные. Это связано с тем, что с мая 2019 года на официальных сайтах практически всех органов госвласти внедрена специальная унифицированная форма электронного документа. Постепенно документальные рутинные дела перемещаются в интернет. Удобно, что тут скажешь», – написал глава области

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#областная власть #школа

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Школы Амурской области подключают к высокоскоростному интернету
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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    С бесплатным школьным питанием абсолютно правильный курс, поднять суммы, разрешить доплачивать своими деньгами (уже делается) и будет супер!

  • full

    full
    1 час назад

    Фермер

    С бесплатным школьным питанием абсолютно правильный курс, поднять суммы, разрешить доплачивать своими деньгами (уже делается) и будет супер!



    Угу. И спонсоров привлечь.

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    full

    Фермер

    С бесплатным школьным питанием абсолютно правильный курс, поднять суммы, разрешить доплачивать своими деньгами (уже делается) и будет супер!



    Угу. И спонсоров привлечь.



    Тоже можно...

    Но лучше изменить систему закупок! Сейчас из цены закупаемых для бюджета продуктов производителю (например фермеру) достаётся в лучшем случае половина! Если вести закупки непосредственно у производителей, то и бюджетные затраты снизятся на треть и продукция будет свежайшая высшего качества и местные производители получат поддержку!

  • us.2001

    us.2001
    1 час назад

    Губернатор Амурской области Василий Орлов подвел итоги уходящей недели. Сделал он это, по традиции, в своем инстаграм-аккаунте.

    а Путин тоже итоге в инстаграмме подводит ?????

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Племянник в детский сад №50 ходил, начало двухтысячных - тоже просили воспитатели приносить продукты (было туго), кто может, от "производителя" )))) Помнится, с огорода излишки завозили огурцов, капусты, кабачков - работники сада были очень рады и благодарны. Может школам опыт перенять?

    А вообще, пусть лучше в меню будет одна котлетка/сосиска/кусочек рыбки, чем смесь из круп в виде каши "дружба". Картофельное пюре, суп гороховый - неужели дорого? Ну можно же сытное и недорогое меню разработать - то же яйцо-глазунья, солянка, запеканки - опытные кулинары могут разработать сытное и вкусное эконом-меню.

    И действительно: закупать продукты напрямую, минуя посредников. К примеру, в нашем саду молоко закупали с молоковоза "Партизана" - почему нет? - и вкуснее, и дешевле.

  • full

    full
    56 минут назад

    Myxira

    Племянник в детский сад №50 ходил, начало двухтысячных - тоже просили воспитатели приносить продукты (было туго), кто может, от "производителя" )))) Помнится, с огорода излишки завозили огурцов, капусты, кабачков - работники сада были очень рады и благодарны. Может школам опыт перенять?

    А вообще, пусть лучше в меню будет одна котлетка/сосиска/кусочек рыбки, чем смесь из круп в виде каши "дружба". Картофельное пюре, суп гороховый - неужели дорого? Ну можно же сытное и недорогое меню разработать - то же яйцо-глазунья, солянка, запеканки - опытные кулинары могут разработать сытное и вкусное эконом-меню.

    И действительно: закупать продукты напрямую, минуя посредников. К примеру, в нашем саду молоко закупали с молоковоза "Партизана" - почему нет? - и вкуснее, и дешевле.



    Помнится, после наводнения была проблема в дс с водой, ибо хлорку сыпали тоннами. В результате их величества из детского сада отказались принимать бутилированную воду без какого то там сертификата, хотя она и продавалась в магазинах. А сертифицированная была только одна - самая дорогая. Боюсь, что и молоко с молоковоза - до первой проверки.

  • Фермер

    Фермер
    53 минуты назад

    Myxira

    И действительно: закупать продукты напрямую, минуя посредников. К примеру, в нашем саду молоко закупали с молоковоза "Партизана" - почему нет? - и вкуснее, и дешевле.



    Губернатор уже это понял, но поручил Минсельхозу, а тот за полгода ни разу производителей овощей и картофеля не собрал, зато "решили", что не надо "центриализовать поставки"... Придумали, что для этого нужно отдельное ГБУ создавать и прочую ерунду! То, что всё можно и нужно решить за счёт кооперативных связей даже не рассматривалось!

  • Myxira

    Myxira
    52 минуты назад

    В девяностых молоко закупали каким-то образом. Сейчас обложили со всех сторон нормативами, возможно и не допустят.

  • Фермер

    Фермер
    48 минут назад

    full


    Боюсь, что и молоко с молоковоза - до первой проверки.


    Действительно, продукты не шутка, и раз у нас в области отлично отлажна система СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ молока, то пусть она и работает! Но нужно ли УТРАИВАТЬ стоимость молока фасуя его по 200 грамм в тетрапаки для садиков?! Наверно НЕТ! Приняли у фермера по 36 рублей, пастеризовали и в возвратной таре по 52 отдайте (при ТОЙ ЖЕ ЖИРНОСТИ)

  • us.2001

    us.2001
    46 минут назад

    Myxira 11 минут назад

    Племянник в детский сад №50 ходил, начало двухтысячных - тоже просили воспитатели приносить продукты (было туго), кто может, от "производителя" )))) Помнится, с огорода излишки завозили огурцов, капусты, кабачков - работники сада были очень рады и благодарны. Может школам опыт перенять?

    а я видел как с детского приюта целыми сумками выносили продукты (вы туда они от туда ))) )

  • Oldlord

    Oldlord
    27 минут назад

    us.2001

    а я видел как с детского приюта целыми сумками выносили продукты (вы туда они от туда ))) )



    Вариант "вчерашние" продукты не рассматривали?

    Есличо, детям вчерашнее нельзя.

  • alex 3

    alex 3
    24 минуты назад

    Oldlord
    us.2001

    а я видел как с детского приюта целыми сумками выносили продукты (вы туда они от туда ))) )



    Вариант "вчерашние" продукты не рассматривали?

    Есличо, детям вчерашнее нельзя.
    можно «постараться» так, что бы «вчерашних» продуктов оставалось побольше. У нас в ДС сотрудники столовой не стеснялись ходить на работу с сумками-холодильниками

  • Фермер

    Фермер
    9 минут назад

    alex 3

    можно «постараться» так, что бы «вчерашних» продуктов оставалось побольше. У нас в ДС сотрудники столовой не стеснялись ходить на работу с сумками-холодильниками



    Не такая огромная зарплата в садиках, чтоб жалеть персоналу забрать порции детишек, которые в последний момент отмазались от садика. Требовать, чтоб все приготовленные и несьеденные продукты выбрасывались в мусор вообще дикость!

  • Фермер

    Фермер
    8 минут назад

    Впрочем, мы повернули "ни туда"!

    Садики и дошкольники к программе бесплатных ШКОЛЬНЫХ ЗАВТРАКОВ не относятся!

  • alex 3

    alex 3
    5 минут назад

    Фермер
    alex 3

    можно «постараться» так, что бы «вчерашних» продуктов оставалось побольше. У нас в ДС сотрудники столовой не стеснялись ходить на работу с сумками-холодильниками



    Не такая огромная зарплата в садиках, чтоб жалеть персоналу забрать порции детишек, которые в последний момент отмазались от садика. Требовать, чтоб все приготовленные и несьеденные продукты выбрасывались в мусор вообще дикость!


    Главное, что бы не было заинтересованных, что бы «отходов» оставалось больше

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