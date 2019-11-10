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10ноября
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сегодня, 15:47 9

В Минздраве назвали причины убыли населения

В Минздраве назвали причины убыли населения
Фото: pixabay.com

Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что современная молодежь не ставит в приоритет создание семьи, что ведет к убыли населения. По его словам, в современном обществе главными целями являются деньги и карьера.

Об этом Аполихин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он подчеркнул, что необходимо оказывать поддержку не только семьям с детьми, но и тем, кто только планирует завести ребенка. Репродуктолог считает, что важно подтолкнуть людей к решению создать семью. По его мнению, изменить отношение к семье возможно с помощью СМИ и образовательных программ, сообщает «АиФ – Москва».

Ранее Счетная палата сообщила, что в России четвертый год продолжается естественная убыль населения. В частности, за восемь месяцев этого года население страны сократилось на 52 тысячи человек.

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#жизнь #российская власть

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Комментарии
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  • full

    full
    2 часа назад

    По его мнению, изменить отношение к семье возможно с помощью СМИ и образовательных программ, - Дурак что ли? Людям элементарно негде жить и нечего жрать.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Что там думать, госдеп виноват.

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    За несколько поколений в России совершенно изменилась модель типичной семьи, с многодетной (крестьянской) на семью с 1 - 2 детьми... Ну никак современные урбанистические условия НЕ способствуют многодетности... Следовательно, если государство хочет детей, то должно сделать доступным малоэтажном жильё в пригородах и сельской местности, как минимум!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Фермер

    За несколько поколений в России совершенно изменилась модель типичной семьи, с многодетной (крестьянской) на семью с 1 - 2 детьми... Ну никак современные урбанистические условия НЕ способствуют многодетности... Следовательно, если государство хочет детей, то должно сделать доступным малоэтажном жильё в пригородах и сельской местности, как минимум!



    Многодетности абсолютно не способствует многолетняя ипотека и низкий доход, перспектива остаться в любой момент без работы и т.п.

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    в той статистике показано сколько умерло сколько родилось,но большая часть просто драпанула с родины,и вместо них заехало чуть меньше как раз именно многодетных,не развращенных интернетами и образовательными программами,одно только плохо,не православные))

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Myxira

    Многодетности абсолютно не способствует многолетняя ипотека и низкий доход, перспектива остаться в любой момент без работы и т.п.



    Абсолютно согласен с Вами! Лично я считаю малый бизнес и товарное ЛПХ лучшей формой занятости россиян в сельской местности, где и стоимость жилья, позволит обойтись без ипотеки. ..

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Вам мамочка 6 родила, дайте ей машину и квартиру, она успеет еще шестерых нарожать. Кому это нужно, только языком болтать?

    А молодым куда рожать, где и на что жить?

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Нур

    Вам мамочка 6 родила, дайте ей машину и квартиру, она успеет еще шестерых нарожать.



    Действительно так! Государству необходимо обратить большее внимание и сильнее поддерживать такие семьи!

  • системник

    системник
    26 минут назад

    Фермер

    Нур

    Вам мамочка 6 родила, дайте ей машину и квартиру, она успеет еще шестерых нарожать.



    Действительно так! Государству необходимо обратить большее внимание и сильнее поддерживать такие семьи!



    Ну нарожает, а кто их содержать и воспитывать будет.

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