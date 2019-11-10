В Минздраве назвали причины убыли населения

Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что современная молодежь не ставит в приоритет создание семьи, что ведет к убыли населения. По его словам, в современном обществе главными целями являются деньги и карьера.

Об этом Аполихин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он подчеркнул, что необходимо оказывать поддержку не только семьям с детьми, но и тем, кто только планирует завести ребенка. Репродуктолог считает, что важно подтолкнуть людей к решению создать семью. По его мнению, изменить отношение к семье возможно с помощью СМИ и образовательных программ, сообщает «АиФ – Москва».

Ранее Счетная палата сообщила, что в России четвертый год продолжается естественная убыль населения. В частности, за восемь месяцев этого года население страны сократилось на 52 тысячи человек.