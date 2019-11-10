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10ноября
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сегодня, 15:33 0

Виновник ДТП выплатил администрации Ивановского района более 9 миллионов

Виновник ДТП выплатил администрации Ивановского района более 9 миллионов
Фото: pixabay.com

В Арбитражный суд Амурской области обратилась администрация Ивановского района с заявлением о взыскании убытков в размере более 9 миллионов рублей, понесенных в результате повреждения автомобильного моста при ДТП. Виновным лицом в нем было признано ОАО «Агро-союз Дальний Восток».

Исковые требования заявителя были удовлетворены, исполнительный документ передан в отдел судебных приставов по Ивановскому району.

В рамках исполнительного производства должник был предупреждён об уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), а также к нему был применён ряд мер принудительного взыскания – наложен арест на расчётные счета, вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств должника, наложен арест на имущество.

В результате судебным приставам удалось взыскать с должника более 3 миллионов рублей, остаток задолженности составлял более 6 миллионов рублей. Так как погашать остаток долга организация не спешила, был произведён арест будущего урожая сои.

По завершении сбора урожая, действуя в рамках статьи 87.1 ФЗ №229 (самостоятельная реализация имущества должником), организация произвела самостоятельную реализацию арестованной сои и оплатила остаток задолженности в размере более 6 миллионов рублей из вырученных средств.

В связи с неоплатой задолженности в установленный законом срок в отношении организации-должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 650 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.

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#ДТП #закон #транспорт #финансы

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