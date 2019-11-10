Благовещенская епархия будет сотрудничать с областным наркодиспансером
Между Благовещенской епархией Русской православной церкви и Амурским областным наркологическим диспансером было заключено соглашение о сотрудничестве. Его цель – формирование здорового образа жизни у населения области через разработку совместных программ, проведение мероприятий и акций, в том числе, благотворительных.
Документ подписали архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан и главный врач Амурского областного наркологического диспансера Лидия Рыбальченко.
Духовная и медицинская помощь планируется лицам, страдающим алкогольной зависимостью, токсикоманией, наркоманией, игроманией. Сотрудничество распространится также на вопросы формирования ответственного отношения у населения Амурской области к проблемам нарко- и алкозависимостей, сообщается на сайте епархии.
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