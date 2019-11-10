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10ноября
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Благовещенская епархия будет сотрудничать с областным наркодиспансером

Благовещенская епархия будет сотрудничать с областным наркодиспансером

Между Благовещенской епархией Русской православной церкви и Амурским областным наркологическим диспансером было заключено соглашение о сотрудничестве. Его цель – формирование здорового образа жизни у населения области через разработку совместных программ, проведение мероприятий и акций, в том числе, благотворительных.

Документ подписали архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан и главный врач Амурского областного наркологического диспансера Лидия Рыбальченко.

Духовная и медицинская помощь планируется лицам, страдающим алкогольной зависимостью, токсикоманией, наркоманией, игроманией. Сотрудничество распространится также на вопросы формирования ответственного отношения у населения Амурской области к проблемам нарко- и алкозависимостей, сообщается на сайте епархии.

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#медицина #религия

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