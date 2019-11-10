Мокрый снег в Амурской области: погода на 11 ноября

11 ноября в Амурской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки: по северу – снег, по югу – мокрый снег.

Днем будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы будут достигать скорости 14 метров в секунду. Температура в северных районах региона минус 2...7 градусов, по крайним районам – минус 8...13 градусов. В южных районах – минус 4...плюс 1 градус.

В Благовещенске переменная облачность, слабые осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Температура – минус 1...3 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

На дорогах области и города снежный накат, местами гололедица.