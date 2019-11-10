Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:26

Мокрый снег в Амурской области: погода на 11 ноября

11 ноября в Амурской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки: по северу – снег, по югу – мокрый снег.

Днем будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы будут достигать скорости 14 метров в секунду. Температура в северных районах региона минус 2...7 градусов, по крайним районам – минус 8...13 градусов. В южных районах – минус 4...плюс 1 градус.

В Благовещенске переменная облачность, слабые осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Температура – минус 1...3 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

На дорогах области и города снежный накат, местами гололедица.

Просмотров всего: 119

#погода

распечатать


Общество

Мокрый снег в некоторых районах: прогноз погоды в Приамурье на 10 ноября
Общество

До 3 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 10 ноября
Общество

После снегопадов дорога в Зейском районе стала экстримом для школьных автобусов

Общество

Осадков не будет: прогноз погоды в Приамурье на 9 ноября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь