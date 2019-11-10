Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:21

В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы

Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Магаданской области.

Инцидент произошел 9 ноября в квартире жилого дома на улице Зайцева. По версии следствия, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, убил 27-летнего магаданца, после чего, угрожая ножом, взял в заложники 18-летнюю девушку. При этом мужчина потребовал от прибывших на переговоры полицейских предоставить ему за освобождение девушки алкоголь, продукты питания и автомобиль, добавляется в сообщении.

В ходе совместной спецоперации сотрудников Росгвардии с полицейскими подозреваемого удалось обезвредить, а девушку освободить из заложников.

По данным следователей, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленные преступления. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет «РБК».

Просмотров всего: 135

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Санкт-Петербурге профессор истории убил и расчленил бывшую студентку
Происшествия 5

Главу КФХ в Приамурье оштрафовали за строительство здания без разрешения

сегодня, 12:44
Общество 14

Денис Лисов, вырвавший дочерей у шведской ювенальной юстиции, вернулся в Хабаровск
Происшествия 6

На улицах Благовещенска заметили «призрачного гонщика» (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь