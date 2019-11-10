В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы

Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Магаданской области.

Инцидент произошел 9 ноября в квартире жилого дома на улице Зайцева. По версии следствия, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, убил 27-летнего магаданца, после чего, угрожая ножом, взял в заложники 18-летнюю девушку. При этом мужчина потребовал от прибывших на переговоры полицейских предоставить ему за освобождение девушки алкоголь, продукты питания и автомобиль, добавляется в сообщении.

В ходе совместной спецоперации сотрудников Росгвардии с полицейскими подозреваемого удалось обезвредить, а девушку освободить из заложников.

По данным следователей, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленные преступления. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет «РБК».